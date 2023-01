Julien Basse espère pouvoir vanner Clausse samedi dans la buvette

Et quand on sait que les Arlonais en découdront ensuite avec Tintigny, Fratin ou encore Neufchâteau C, on se dit que les Arlonais vont connaître leur mois de vérité. "En tout cas, pour le maintien, nous y verrons beaucoup plus clair dans un mois, confie Julien Basse. Là, nous avons deux matches à six points face à Saint-Léger et Tintigny. Est-ce que nous serons sauvés en cas de deux sur deux ? Je pense bien. Logiquement, cela devrait être suffisant. Maintenant, il faudra toujours faire preuve de prudence. Car les équipes derrière pourraient toujours créer des surprises. Mais c’est pareil pour nous."

Ce match face à Saint-Léger, les Arlonais l’ont coché en grand dans leur agenda. "Cela fait plusieurs semaines que je lis sur les réseaux sociaux que Saint-Léger va gagner ce match et que c’est le match qu’il faut absolument prendre, sourit Julien Basse. Autant dire que cela nous motive encore plus. J’ai hâte de pouvoir discuter avec Monsieur Clausse (NDLR: Alexandre, l’ancien Arlonais, désormais à Saint-Léger) autour d’une bière samedi soir en lui disant que nous avons gagné (rires). Mais bon, cela reste bon enfant et il n’existe aucune animosité. Cela reste bon enfant. Si je connais cette équipe de Saint-Léger ? Je la connaissais. J’ai coaché deux gars là-bas et certains sont passés par Arlon. Mais c’est une équipe qui est un peu vieillissante. Il faudra parvenir à épuiser les gars en face."

Sa dernière sortie en 2022, Arlon l’a remportée. Avec la manière, face à Chantemelle. "Mais cela remonte à un mois. Cette trêve est un peu longue, soupire Julien Basse. Une reprise aussi tôt avec les étudiants ? Je pensais que j’aurais plus d’absents, mais pour le moment, les gars sont présents. Ils sont encore en blocus. La seule incertitude concerne Mouaffo, mais il pourrait également être de la partie."

À l’heure du bilan du premier tour, Julien Basse accorde difficilement la moyenne à ses troupes. "J’aurais aimé un ou deux succès en plus, confirme l’ancien mentor de Saint-Mard. Nous ne sommes pas passés loin à plusieurs reprises. Nous avons perdu plusieurs matches d’un faible écart. C’est ce qui me fait dire qu’il était possible d’avoir plus que deux victoires à cette partie de la saison. Après, je n’oublie pas qu’il s’agit d’une nouvelle équipe et que cela demande du temps pour créer un groupe."

Le maintien dépend aussi de la R2

Pour Arlon, le maintien ne dépend pas uniquement des résultats en P1. Si l’équipe de R2 venait à descendre, la P1 culbuterait d’office en deuxième provinciale. "Mais ce serait encore plus frustrant de descendre sportivement et de ne pas parvenir à sauver la P1 sur le terrain, répond Julien Basse . Dépendre de la R2, c’est en effet un peu problématique, mais la victoire que cette équipe a décrochée à Liège fin 2022 fait du bien. Cela va donner de la confiance à tout le monde. Et nous sommes évidemment les premiers supporters de notre R2."