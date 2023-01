Déjà la dernière chance des Bouillonnaises ?

Mais Bouillon entend bien relancer la course pour le maintien samedi. Et Stéphanie Renauld y croit dur comme fer. "Confiante ? Oui, répond celle qui occupe également le poste de secrétaire au sein du club. Audrey Kinet et Pauline Brasseur ont accepté de venir nous donner un coup de main pour la seconde partie de saison. Elles devraient être là à plusieurs reprises. C’est un sacré plus. Elles seront déjà là samedi même si d’un autre côté, nous avons deux filles absentes."

« La série B ? Ce n’est pas faute de demander un changement… »

Stéphanie Renauld se doutait que la saison serait compliquée. "Mais pas à ce point, avoue-t-elle. Et je peste encore de me retrouver dans cette série B. C’est trop fort pour nous. En tant que secrétaire, chaque année, j’effectue la demande pour que Bouillon soit versé en série C, avec les autres équipes luxembourgeoises. Ma demande n’est jamais acceptée. Selon la Fédération, Bouillon est dans une zone géographique qui est proche de la province de Namur. J’ai toujours un peu de mal à comprendre, mais bon, je n’ai jamais d’autre justification de toute manière."

Habituée à évoluer en P1, Stéphanie Renauld est donc désormais venue prêter main-forte à l’équipe de Promotion. "Avec une autre fille plus ancienne, nous venions pour encadrer les jeunes et pour dépanner de temps en temps. Mais finalement, nous ne sommes que dix dans l’équipe, donc le dépannage s’est transformé en une présence à chaque match, sourit l’intéressée. Est-ce que cela n’aurait pas été mieux de recommencer en P1 avec ce nouveau cycle ? Peut-être. Mais nous allons quand même tout faire pour nous maintenir en Promotion cette saison."

On l’a dit, outre son statut de joueuse, Stéphanie Renauld est aussi la secrétaire du club. "Depuis plus de dix ans, précise-t-elle. Plus compliqué d’être secrétaire avant ou maintenant ? Je vais quand même dire maintenant. De nos jours, les jeunes ne sont plus souvent là, donc tu dois demander régulièrement pour des décalages de match. Cela prend plus de temps. Mais d’un autre côté, les papiers, je suis tellement habituée à les remplir qu’il ne me faut pas trois heures pour le faire."