Le Bertognard Jérôme Martiny (Husqvarna) a pris la 35e place à 42’24 du vainqueur, au terme d’une journée particulièrement éprouvante. "On vient de se taper 920 km en 14 heures. Il drache à seau, je suis trempé comme une soupe. On est au bout de notre vie, on est tous dépités", lâchait-il hier en fin de journée sur sa page Facebook. Confronté aux intempéries, les organisateurs du Dakar ont dû quelque peu modifier le programme. Notre pilote, désormais 36e au classement général, s’attend à vivre un week-end éprouvant: "Apparemment, il y aura du changement demain. Ils veulent nous faire faire une journée marathon: on part le samedi matin et on revient le dimanche soir, après une nuit en tente. Les routes sont inondées, les gens ne sont pas civilisés, on se fait rouler dessus, c’est super dangereux".

Allez, courage, lundi viendra une bonne journée de repos.