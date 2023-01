Après les arrivées de l’attaquant Pelé Mboyo et du défenseur Pierre Bourdin, l’Excelsior Virton cherche encore au moins un joueur pour renforcer son milieu de terrain. Une piste mène au médian ostendais Vincent Koziello. Ancien grand espoir du foot français (il était nommé en 2015-2016 pour le titre de meilleur jeune de Ligue 1), formé à Nice et passé par Cologne, il présente des statistiques faméliques depuis son arrivée chez les Côtiers en août 2021 (17 apparitions pour un total de 424’). "C’est une piste parmi d’autres", indique à son sujet Daniel Striani. Apparemment, Koziello est actuellement en conflit avec Ostende et sa venue aurait des allures de véritable pari, tant ses dernières saisons n’ont pas confirmé le talent qu’il avait révélé à ses débuts en Ligue 1.

« Urgence maîtrisée »

"On ne doit pas recruter, on doit renforcer notre effectif, nuance Daniel Striani. On cherche des garçons avec un vécu, du leadership, une connaissance du football belge. Il n’est pas question de se précipiter, mais on veut néanmoins boucler les dossiers en cours d’ici une semaine au maximum." L’objectif étant que le groupe soit formé avant la reprise du championnat à Dender. "C’est de l’urgence maîtrisée", résume Christian Bracconi.

Noyau B ?

Hormis Lado Akhalaia (lire ci-contre), aucune piste concrète n’est pour l’heure activée dans le sens des départs. Mais on sait que la direction tient à dégraisser l’effectif. Une liste de joueurs a été établie, que staff et direction sont occupés à rencontrer afin de trouver la meilleure solution possible pour les deux parties. "Pas question qu’on s’entraîne à 30 ou plus", avertit Christian Bracconi. Ce qui sous-entend que certains pourraient être versés dans le noyau B si aucune autre issue n’est trouvée.

Un stage… À domicile

Ce devait être à la côte, puis à Hesperange et finalement, le stage virtonais, la semaine prochaine, se déroulera à domicile, dans les installations du Congo. "On a annulé ce stage à Hesperange pour des raisons logistiques, nous n’avions pas toutes les garanties d’un bon fonctionnement au quotidien, justifie Christian Bracconi. On reste donc ici ; les joueurs passeront la journée au stade et la charge de travail sera la même. La météo est clémente, on n’a pas à se plaindre."Cette semaine déjà, après les tests physiques et médicaux lundi et mardi (qui ont été bons et ont révélé que les joueurs avaient plutôt bien suivi leur programme individuel), le travail foncier aura été important, avec deux séances quotidiennes au menu.

Deux amicaux

Si le stage à Hesperange est annulé, les deux rencontres de préparation sont maintenues: contre Rochefort mercredi (heure et endroit encore à déterminer) puis à Differdange vendredi, à 19 h.

Akhalaia: ça se confirme

Le départ de l’attaquant Lado Akhalaia vers Hesperange n’est pas encore acté, mais se confirme de plus en plus.

Perri grippé

Fortement grippé, Matteo Perri ne rentrera d’Italie, où il a passé les fêtes, que ce vendredi.