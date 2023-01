Panne sèche pour Jérôme Martiny : « Il ne m’arrive que des m… »

Une heure et demie plus tard, Jérôme Martiny retrouvait un semblant de sourire: "Le Sanglier est reparti ! J’ai le sourire, mais je pleurerais bien. Je ne suis pas tombé, je ne me suis pas fait mal, donc on va garder la pêche pour achever, aller au bout. Le dossard 61, un Chinois, s’est arrêté. J’ai vidangé deux litres dans son réservoir et je suis arrivé au refueling. J’ai refait le plein. Il me reste 150 bornes de spéciale. Je vais repartir en roulant bien, mais sans prendre de risque, je ne rattraperai pas les secondes."

Ce vendredi, c’est la plus longue étape de ce 45e Dakar qui attend les pilotes, la 6e étape proposant 467 km de spéciale et 409 km de liaison entre Ha’Il et Al Duwadimi.