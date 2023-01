Son superbe service, un des plus beaux techniquement du tennis belge, son coup droit qui part comme une claque pour gifler la balle, ses montées à la volée toujours parfaitement préparées, ont littéralement balayé son adversaire du jour, le jeune Verviétois Eliott Costa. "La veille, raconte le lauréat, je n’avais pas vraiment pris ma demi-finale au sérieux, en allant manger au Quick juste avant mon match. J’avais laissé un set à mon adversaire et je ne voulais pas que pareille mésaventure se reproduise en finale. J’ai fait un match sérieux en m’imposant 6/0 6/2. Mon jeune adversaire a des qualités, mais je ne pouvais pas être inquiété."

« La compétition reste dans mon ADN »

Au mois de juin de l’année dernière, lors de l’Arlon Open, Louis Herman a mis fin à sa carrière internationale en s’inclinant contre un modeste Australien. Une grave blessure et les complications d’une carrière sur le circuit pendant la période de Covid ont eu raison de sa motivation.

Depuis, il a pris une nouvelle orientation en signant un contrat de dix mois comme entraîneur au club de Garisart. "Cela se passe très bien, se réjouit-il. Je suis comme un coq en pâte en travaillant dans ce qui a toujours été mon domaine et mon monde. L’ambiance avec mes collègues de Garisart est excellente. Mais ce boulot engendre des horaires tardifs qui sont parfois un peu pesants. Et puis la compétition me manque, elle est ancrée dans mon ADN. Je jouerai les interclubs en Division 1 nationale avec le club liégeois de Fayen-Bois Jupille, mais aussi en France et au Grand-Duché. Avec Fayen-Bois, nous sommes champions de Belgique et nous comptons bien défendre notre titre, malgré l’épouvantail que représente La Gantoise qui s’est encore renforcée. En juillet et en août, je consacrerai l’été pour jouer les tournois belges."

D’autres opportunités

La suite s’inscrit en pointillé pour celui qui a culminé à la 45e place mondiale chez les Juniors et qui a parcouru le monde en participant, entre autres, aux épreuves juniores des tournois du Grand Chelem: "Pour le moment, je réfléchis à la suite que je vais donner à ma vie. J’ai plusieurs opportunités", conclut-il.