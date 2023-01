Thibaut Warrant : « Le national de cyclo-cross, mon plus beau cadeau »

J’avais les bras et les jambes coupés. Je venais de passer un test à l’effort en vue des championnats de Belgique contre-la-montre quand on a décelé une myocardite. Il n’était plus question alors de monter sur mon vélo. Dès lors, je considère ce national de cyclo-cross comme mon plus beau cadeau. Attention: je ne fais aucune fixation sur mon résultat final, mais je vais goûter au maximum le plaisir de rouler sur le circuit qu’emprunteront un peu plus tard, les meilleurs professionnels du pays.

Comment réagit un adolescent de 13 ans quand on lui annonce que, temporairement au moins, il doit renoncer à son sport favori ?

Au début, je ne réalisais pas trop. C’était juste râlant. Je voyais mon frère (NDLR: Robin) et mes copains s’éclater sur leur vélo et moi, j’étais vautré dans mon canapé. Par la suite, c’est le traitement qui m’énervait. Les injections intraveineuses, c’est pas marrant. Aussi, lorsque la cardiologue pédiatrique qui me suivait à La Citadelle m’a annoncé que je pouvais reprendre progressivement, je me suis senti libéré d’un fameux poids.

Vous avez repris la rage au ventre ou en prenant quand même un maximum de précautions ?

Je dois dire que dans ma tête, il y a quand même une petite voix qui me dit de faire gaffe. À moins que ce ne soient les conseils de mon père qui tournent en rond.

Depuis votre retour, vous avez participé à une dizaine d’épreuves du challenge namurois. Satisfait de votre condition ?

Quand je compare mon niveau à celui de mes adversaires, je pense que je n’ai pas perdu grand-chose au niveau de l’intensité. Par contre, il va falloir travailler mon endurance.

Que peut-on vous souhaiter pour cette prochaine saison cycliste ?

Un apprentissage réussi chez les cadets. J’ai conscience de franchir un palier important. Les courses vont être plus longues, plus dures aussi et surtout apprendre à vivre dans un gros peloton. Au fil des semaines, j’espère signer l’un ou l’autre résultat probant. Mais si je ne dois citer qu’un objectif, je garderai le championnat de Belgique du contre-la-montre. C’est dans l’effort solitaire que je me sens le mieux.