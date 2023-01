Tennis : Pas de tableau final pour les joueurs arlonais au ITF Junior d'Arlon

Quatre joueurs locaux ont également pris part à ces qualifications, mais sans succès. Celui qui portait les meilleurs espoirs du Sud-Luxembourg, le Garisartois Mathias Meulemans, n’a pas pu défendre ses chances et a dû, la mort dans l’âme, déclarer forfait suite à sa blessure vendredi dernier au tournoi de son club. Les trois autres, les Arlonais Clément Schmitz et Stéphane Pordan, ainsi que Thibault Meulemans, le frère de Mathias, n’ont pas réussi à s’extraire du premier tour, battus respectivement par un Grec, un Indien et un Allemand. C’est dire si le nouveau est relevé !

Palumbo, la dernière carte

La dernière carte locale se jouera dans le tableau final des jeunes filles, ce mercredi, avec la Luxembourgeoise Laura Palumbo, qui partage ses entraînements entre Garisart et le club grand-ducal du Spora.

"J’espère que les amateurs de beau tennis se déplaceront pour venir admirer un niveau que nous n’avons quasiment jamais l’occasion de voir chez nous, insiste le directeur du tournoi Nicolas Thieltgen. Après deux années où les amateurs de la petite balle jaune ont été privés de notre tournoi, à la suite des mesures sanitaires obligatoires dues au Covid, c’est l’occasion de se replonger dans ce genre d’évé nement qui permet de découvrir les futures stars de demain".

Les matches se déroulent tous les jours de cette semaine à partir de 10h sur les quatre terrains en tapis du club de la présidente Anne Vanloo. L’entrée est gratuite.

Résultats, tableaux et ordre du jour à découvrir sur le site www.itftennis.com