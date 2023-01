Givry: Alain Hourlay revient comme T2

Petite surprise à Givry: Alain Hourlay, qui avait rendu son tablier en août dernier, revient comme T2. Il épaulera donc le nouvel entraîneur français, Farid Ferhi. "Je suis parti cet été parce que le projet présenté par Damien Raths avait perdu toute crédibilité, dit-il. Jacques Aubry et Daniel Closon m’ont contacté voici quelques jours et demandé si je voulais reprendre du service. Je leur ai répondu que j’étais prêt à le faire si le nouveau projet était vraiment sérieux et si les bases étaient, je ne vais pas dire solides, mais au moins correctes. Daniel Closon m’a l’air d’avoir la tête sur les épaules. Nous verrons dans les semaines à venir si cette première impression se confirme." Lundi, Farid Ferhi et Alain Hourlay ont donné entraînement à une vingtaine de joueurs parmi lesquels plusieurs tests, dont cinq Français et le fils de Daniel Closon, François, actif à Houffaloise. "Deux joueurs sortent du lot, affirme Daniel Closon. Mais nous devons encore étudier la faisabilité de ces possibles transferts. Ce qui est sûr, c’est que plusieurs joueurs qui étaient partis vont revenir, Rehak et Butovskis notamment. Les repreneurs ont accepté de leur verser ce qui leur était dû pour le premier tour. La reprise sera actée officiellement ce soir (NDLR, hier soir), en présence d’un avocat."