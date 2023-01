Cyclo-cross : Florent Gueuning se fait un prénom

Florent cultive lui aussi l’éclectisme, mais il ne s’en cache pas. "Le VTT reste ma discipline préférée, explique celui qui a rejoint l’athénée de Rochefort et sa section cyclisme en septembre dernier. Mon dada, ce sont les bosses, les parcours techniques. Je me suis déjà testé à quelques reprises sur la route, mais je ne suis pas fan de la vie en peloton. Au sein du Chevigny, je me vois toutefois bien saisir ma chance sur des épreuves musclées."

Face au top niveau

Sans toutefois se braquer sur les résultats, car il va falloir digérer au plus vite son entrée chez les juniors. Emmagasiner de l’expérience et prendre surtout un maximum de plaisir, voici ce qui pourrait constituer sa devise à l’attaque de l’année nouvelle.

"Comme en 2022, je compte participer à un maximum d’épreuves majeures du calendrier VTT, dit-il. Notamment à l’étranger. Le championnat de Belgique à Houffalize figurera en bonne place dans mon programme. Pour le reste, cette année, davantage encore qu’en 2022, vu mon changement de statut, ma priorité, ce sera de progresser et de ramener des enseignements de chacune de mes expériences face au top niveau. "

Comme cette fois à Pétange où le coureur du Chevigny a concédé 4’50 au Vosgien Aubin Sparfel contre 7’20 au même vainqueur l’an passé. "Je préfère que le fiston termine 50e en Flandres plutôt que 2e ou 3e dans le Namurois face à une concurrence nettement moins ardue ", lâche le papa.

Dans la lignée de 2022, il ne faudra donc pas se montrer étonné si Florent se lance à l’assaut de quelques Everest, style championnat d’Europe de VTT, cyclo-cross du Koppenberg voire même sur la route, Liège-Bastogne-Liège.