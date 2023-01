Un 5 ou un 6/10. Le bilan n’est pas catastrophique, mais je trouve qu’on n’exploite pas du tout notre potentiel. On ne peut pas dire qu’on a disputé un bon premier tour. On était cité parmi les deux principaux favoris, mais on n’a pas répondu aux attentes.

Vous avez perdu contre les quatre équipes classées devant vous (Athus, Musson, Rulles, Saint-Hubert). Difficile de revendiquer quelque chose ?

Oui. Il n’y a rien à revendiquer là-dessus, si ce n’est le forfait contre Rulles, qui n’est pas logique. Mais on peut quand même avoir des regrets pour la défaite contre Saint-Hubert à la maison.

Votre meilleur match ? Et le pire ?

Le pire, c’est à Musson. On a été mené durant toute la rencontre et on n’a pas eu de sursaut d’orgueil. Notre meilleur match, c’est contre Rulles. On était tous concerné et on a bien joué en équipe. C’est notre match référence.

Qu’est-ce qui doit changer à Libramont, pour être meilleur au 2e tour ?

Il nous faut plus de rigueur, en défense comme en attaque. On doit se donner à 100% chaque fois et jouer avec le couteau entre les dents. On ne peut pas se permettre de jouer à la légère et de se reposer sur nos acquis.

Athus, seul en tête, et toujours invaincu après 11 matches, cela vous surprend ?

Oui. Surtout leur invincibilité. Je n’aurais jamais cru cela. C’est une belle équipe, bien balancée, mais de là à tout gagner, c’est étonnant.

Quel est le point fort des Athusiens ?

Physiquement, ils sont quand même costauds. Et ils ont de l’expérience et des jeunes qui amènent du sang neuf.

Athus terminera le championnat à la première place ?

Comme c’est parti là, je dirais oui. Mais Musson est costaud aussi et ça peut aller vite. Pour la première place, je pense que ça se jouera entre ces deux-là. Et pour tout le monde, le 2e tour va être fort disputé. Tous les matches seront importants.

Sept équipes peuvent encore prétendre aux play-off. Qui voyez-vous dans le dernier carré ?

Athus, Musson, Rulles et j’ai envie de dire Libramont. Je ne vais pas nous mettre dehors. J’y crois. On va jouer gros dès la reprise. On reçoit Athus pour commencer, puis on affrontera, encore en janvier, Habay et Musson. En plus, Thibaut (Piette) est sur la touche pendant un mois. Il faudra élever notre niveau de jeu.

Content de vous retrouver en tête du classement des marqueurs ?

Ça fait plaisir, oui. Même si je ne me focalise pas là-dessus. Je jette un coup d’œil au classement quand il sort. Je pense que tous les joueurs de la province le regardent. Mais cela n’influence pas mon jeu. Je ne me dis pas que je dois absolument scorer. Je laisse le jeu venir à moi.

Vous aimez quand même marquer ?

Oui, j’adore. J’ai toujours bien aimé marquer. C’est mon style de jeu. Mais il n’y a pas que ça. J’aime bien distribuer et donner de bons ballons. Il faudrait peut-être que l’équipe ait moins besoin de mes points et qu’on ait un meilleur collectif, avec plus de danger venant de partout, pour faire un meilleur 2e tour.

Quels seront vos concurrents au 2e tour ?

Araujo fait une bonne saison aussi. Smail, il faudra voir comment il reviendra de sa blessure. Tout dépendra de la régularité de tout le monde, moi y compris.