Lucas Wergifosse fait parler de lui au Grand-Duché

Si ses origines sont bien salmiennes – ses parents viennent de là, son papa et son oncle y ont joué au football – c’est au Grand-Duché qu’il est né et c’est dans ce village à proximité de la frontière qu’il vit avec le reste de sa famille. Un statut qui lui permet d’avoir la double nationalité jusqu’à ses 18 ans, moment où il devra alors opérer un choix.

En matière de basket cependant, son choix est déjà fait puisqu’il évolue désormais sous les couleurs des Roude Lèiwen, la sélection grand-ducale. "Je me suis retrouvé dans la sélection élargie en vue des championnats d’Europe U16 B (NDLR: sorte de D2 européenne des U16) à Sofia en Bulgarie, explique Lucas. C’était en avril de cette année et au fil des rendez-vous, j’ai pu rester dans la sélection finale. On a joué des matches de préparation en Suisse et aux Pays-Bas face à des adversaires qui n’ont rien à voir avec ceux que l’on croise chez nous . Il a fallu s’adapter, apprendre. Ça m’a permis de prendre de l’expérience et j’ai vraiment le sentiment que c’est depuis cette compétition que j’évolue dans mon jeu."

Une compétition où le Luxembourg ne s’est imposé qu’une fois, face à Chypre, pour terminer 20e sur 22. "Mais on a eu l’occasion de fréquenter et d’évoluer face à des joueurs qui sont dans des grands clubs, comme le Real Madrid ou l’Alba Berlin. On apprend pas mal de choses à leur contact. On perd nos quatre rencontres de groupe et dans les matches de classement, on bat Chypre. Je vais tout de même retenir ce match face à la Tchéquie où il ne nous a pas manqué grand-chose pour réaliser un exploit (NDLR: une défaite 78-72, alors qu’ils s’étaient inclinés plus nettement face à l’Islande, 90-49, la Suisse, 75-49, et la Bulgarie, 98-69) ."

Depuis, Lucas a repris avec son club où il est désormais actif au sein des U18. "Je m’entraînais déjà avec eux mais maintenant, je suis première année dans ce groupe, précise-t-il. On a commencé le championnat en D2 et on a raté la montée en D1 pour un petit point. Dans la foulée, je me suis blessé assez sérieusement. Je suis absent des parquets depuis deux mois et je vais seulement pouvoir reprendre en février."

20 points, 10 rebonds

En attendant, l’équipe, privée ainsi d’un joueur qui facturait 20 points et 10 rebonds de moyenne par match, a perdu tous ses matches et vient de culbuter en D3. Une situation qui devrait amener Lucas à prendre une autre direction à moyen terme. "Changer de club est une possibilité, mais je pourrais aussi intégrer la 2e équipe seniore, avec laquelle j’ai déjà joué, poursuit-il. Et, d’ici la fin de saison, tenter de rejoindre la première équipe qui évolue en deuxième nationale."

L’ambition est donc bien présente. Et s’il n’envisage pas d’aller poursuivre ses études aux States, Lucas espère à moyen terme devenir un titulaire dans une équipe du top au Luxembourg. "Mais ce championnat luxembourgeois est plutôt relevé, avec la présence de joueurs américains, conclut-il. Il faudra être fort si je veux pouvoir arriver à ce niveau. Et qui sait, un jour peut-être que le championnat belge sera aussi à ma portée."