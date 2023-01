8 Thibault DORVAL, jeune tennisman parti vivre de sa passion aux USA: "Vivre aux States plus tard ne me tente pas du tout. Chaque fois que je reviens, je suis heureux de retrouver les plats de maman. À la cantine de l’université, c’est pizzas et burgers à tous les repas. Le pire, c’est les boissons à table: le Pepsi est gratuit, l’eau est payante. Pas pour rien qu’il y a autant de jeunes obèses dans les rues américaines."

26 Jean-Désiré TIBOR signe à Strassen: "On est suivi comme des professionnels. Hormis un slip et mes chaussures, je n’ai rien à prendre quand je pars au football."

27 Christophe BRANDT: "Rémy (Mertz) a sa place chez les pros, c’est une évidence, mais il se doit d’avoir un état d’esprit plus positif. Quand on lui parle, il ne voit jamais que le verre à moitié vide."

28 Maxime BRÉJARD: "S’il est épargné par les blessures, Loïc Hatert sera un des joueurs de la saison en P1." Un accident de voiture, fin septembre, en aura décidé autrement…

29 Julia GRÉGOIRE, après avoir survolé le championnat de Belgique: "Chaque année, c’est un peu le même scénario: je suis seule devant toute la course."

Août

8 Philippe MÉDERY impose quelques sprints à son équipe après une qualification imméritée en Coupe, contre Heestert: "La mentalité n’était pas bonne chez un trop grand nombre de joueurs. Le club, le blason sont plus importants que tout le reste."

13 Le triathlète Antoine WALTZING retrouve ses meilleures sensations: "Selon les médecins, le Covid avait probablement décidé de se loger sur mon cœur. J’ai pris conscience de l’importance d’écouter mon corps et de la chance que l’on a quand il fonctionne bien."

19 Julien WATRIN, qualifié pour la finale du 400 haies lors des championnats d’Europe, à Munich: "En finale, je serai moins stressé. Beaucoup de choses sont possibles, comme une médaille." Ou une belle 6e place.

22 Quentin FAYMONVILLE, entraîneur de Sart, après l’élimination en Coupe de la province contre Gouvy B, promu en P2, à la veille du championnat: "Je ne suis pas rassuré pour les prochaines semaines." Deux mois plus tard pourtant, les Spirous rafleront la première tranche en 1re provinciale.

25 Christophe BERTELS, coach de Gouvy: "Nous ne sommes pas le Forem, ni le CPAS: hors de question de mettre les finances dans le rouge pour des garçons qui ne mettront pas 5 € dans la cagnotte."

27 Mathieu CORNET: "Avant de raccrocher, j’aimerais quand même terminer par une saison à Mormont, là où tout a commencé."

27 Le Rochois Olivier REMACLE, avant le premier match de son équipe en championnat : "L’an passé, des équipes comme Ethe et Bastogne ont mal débuté et elles ont dû lutter contre la relégation toute la saison. Il faut prendre des points rapidement." Avec neuf points à la trêve, le message n’est visiblement pas bien passé…

31 Sacha JACOVIDIS, passé par le centre de formation d’Anderlecht: "Je suis venu à Melreux-Hotton pour jouer le titre. Au vu du noyau qui est en place, je suis très confiant." Avec 25 points de retard sur le leader à la trêve, c’est pourtant compromis…

31 Michaël RAIMOND, nouveau coach du BC Athus: "Notre ambition ? Finir entre la 4e et la 6e place." Les Athusiens sont actuellement premiers de P1 et n’ont toujours pas perdu !

Septembre

3 Axel RENARD, transfuge mormontois: "Médery est le meilleur coach que j’ai connu. En plus, il ne crie jamais."

3 Roland DEBRAS: "J’entends parfois des gens se plaindre de la vie. Mais moi, je peux vous dire que si vous me donnez deux ou trois vies, je signe directement."

5 Christophe BERTELS, après le 0 sur 6 de Gouvy: "Si on continue à jouer sans envie, on terminera le championnat avec quinze points et on ne visera rien d’autre que le maintien. J’ai obligé mes joueurs à remonter à la buvette pour aller s’excuser auprès de nos supporteurs." Ils sont ensuite remontés dans le classement pour terminer l’année en tête du peloton.

5 Julien WATRIN améliore son record de Belgique du 400 m haies au Van Damme. Son secret ? "Pendant mon échauffement, Jacques Borlée est venu me dire qu’il m’offrirait un souper si je ne heurtais pas de haie."

9 Stéphane DIDIER, vice-président de l’Areler, club de P1 en futsal: "Si on réussit à ne pas déclarer forfait et à faire jouer un jeune du club à chaque match, la saison sera réussie." Des ambitions plutôt mesurées…

10 David MAUCQ et son humilité légendaire: "Si Marloie est en D3, c’est grâce à moi."

10 Guy FRANÇOIS, coach d’Arlon, avant d’affronter La Roche: "Contre nous, ils ont toujours un mental de gagnant et j’aime ça. Ce sont des hommes, des mecs, pas des fillettes. Ce sera un vrai match d’hommes. Et comme de vrais hommes, on boira un verre ensemble après le match."

12 Christophe BERTELS, après la défaite de Gouvy à Oppagne: "La seule qui a foutu le bordel, c’est Mme Deckers. Elle est heureusement tombée sur des gens bien éduqués dans les deux camps, sinon ça pouvait dégénérer."

"La femme sera vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente", avait dit François Giroud en 1983. Pour Christophe Bertels, ce jour est arrivé…

12 Jérémy DOMINIQUE, après la défaite de Neuvillers à Ochamps: "Je tiens à m’excuser au nom de Neuvillers. Et j’espère qu’Ochamps fera pareil. Ce soir, on a vu 30 barakis sur un terrain, aussi bien les joueurs que les staffs et l’arbitre."

21 Dylan KEYNGNAERT, joueur de Les Bulles: "Jouer au foot, nous savons le faire. Le souci, c’est dans la tête." Les Bullots sont derniers de 2B avec deux points à la trêve. Imaginez s’ils ne savaient pas jouer au foot !

22 Thierry CLAUDE, coach d’Autelbas en P3: "Chaque semaine, des joueurs viennent se proposer." Et dire qu’un club de la même commune a parfois dû mettre son trésorier sur la feuille, en P1…

24 Guy HÉRION, président de Marloie: "Je pense qu’Habay, en recrutant Samuel Petit, a touché le jackpot. Il amène sa compétence, démontée à Virton, son côté rassembleur, son ambition."

28 Kamel BOUZOUBAA: "Il y a 80% de Français à Bleid et il y a une animosité générale des Belges envers les gens de l’Hexagone, particulièrement dans le milieu du foot". Avouons que nous avions tous un peu du sang argentin dans les veines le 18 décembre dernier…

29 Jacques SONNET quitte le CP: "L’ACFF prend le dessus sur les provinces. L’époque où le CP était maître de sa province est bien loin. J’ai l’impression que les comités provinciaux vont disparaître et que tout sera centralisé comme en Flandre."

30 Arnaud DE LIE:

"Mes vacances ? Aux Bahamas avec les dauphins (rires). Non, à vélo, je suis en vacances toute l’année à travers le monde. Mes vacances, ce sera à la ferme, à Lescheret."

Octobre

3 Maxime MONFORT à propos de De Lie: "Il n’existe pas assez de superlatifs pour décrire sa première saison chez les pros."

4 Renaud VAN GEEN, joueur rochois: "Nous ne sommes pas assez doués, moi le premier, pour faire dix passes sur 3 m2. Nous sommes en P1, pas en Premier League." En P1, c’est vite dit…

8 Bernard JACQUEMIN, président de Libramont: "On ne va pas s’enrichir en D3. Prenez le match contre Huy: 54 entrées payantes, pour 454 € de frais d’arbitrage…"

10 Christophe BERTELS et Sylvie Deckers, l’histoire d’amour continue: "On va la récuser. Je sais que le CP n’aime pas ça, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un passif avec cette arbitre. Si mon gardien avait arrêté dix fois le penalty, elle l’aurait fait reshooter onze fois".

14 Nicolas BODARD, coach d’Étalle: "Le potentiel est là, l’effectif aussi. Je suis resté car je crois au potentiel et au fait que les jeunes peuvent évoluer." Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis: Nicolas Bodard démissionnera un mois et demi plus tard.

18 Lionel DAMS, arbitre en P1: "Pour un match, je quitte ma famille pendant six heures, tout cela pour toucher 34 €, hors frais de déplacement." Ce qui doit bien faire rire une bonne partie des joueurs de P1.

19 Arnaud DE LIE: "Je crois que je n’ai pas encore réellement capté que je suis un coureur pro. Je vis encore les choses avec un regard d’enfant ou d’adolescent."

22 Jeremy STEINIER, capitaine de Charleroi Expérience avant de retrouver Neufchâteau B, contre qui il y avait eu des incidents quelques mois plus tôt: "Des mesures ont été mises en place. Le match sera filmé. Et il y aura cinq gars de la sécurité. Les forces de l’ordre seront aussi présentes. Les supporters seront séparés. Ça devrait bien se passer. " Avec autant de mesures, l’inverse serait inquiétant…

25 Olivier REMACLE, joueur de La Roche: "Tout le monde est à 100% derrière le coach." Qui sera limogé 15 jours plus tard…

Novembre

7 Stéphane DUBOIS, coach d’Assenois: "Les vieux, ils savent s’entretenir ; les jeunes qui sont aux études, en revanche…"

8 Axel BRÖTSCH, volleyeur du Stabulois B, explique pourquoi il ne veut pas redescendre en P1: "Quand il te suffit de passer la balle de l’autre côté du filet pour faire le point, ça ne donne pas envie de t’investir."

12 Grégory SERVAIS place un tacle appuyé, avant Marloie – Rochefort: "Footballistiquement, David Maucq est un très bon entraîneur. Mais humainement, il est ingérable. Les joueurs acceptent un an, un an et demi, maximum deux, mais cela finit toujours par péter. Il ne pourrait jamais rester cinq ans dans le même club."

13 David MAUCQ réplique: "Servais parle alors qu’il n’a jamais fait trois ans dans un club."

19 Mattéo JACQUEMART : "Mourad Amrous est plus doué que certains joueurs de D1."

19 Quentin GROMMEN: "En jeunes à Virton, William Stilmant était notre CR7. Il avait tout. Il marquait à tous les matches." On attend toujours le premier but de Stilmant cette saison avec Bastogne…

28 Frédéric JACQUEMART en a marre à Marloie: "Après la bagarre entre supporteurs, les lignes trop larges et les problèmes d’éclairage, voilà les propos racistes. Je ne sais pas si le club a tellement besoin d’un entraîneur. Il devrait plutôt engager un électricien et des stewards."

29 Mathieu CORNET: "J’ai souvent deux défenseurs sur le dos, mais ces gars-là, ils sont contents de jouer contre Mathieu Cornet." Alain Delon, sors de ce corps !

30 Jean-Marie FIVET, à propos de sa petite-fille Anna: "Dimanche, ce n’était pas ça. Elle avait peut-être mangé trop de frites à midi. Ce n’est pas la première fois qu’elle passe à côté d’un match." Sévère le papy !

Décembre

1 Maxime MONFORT, 3e du trail Olne-Spa-Olne: "Je suis dégommé comme jamais." La preuve que le vélo, ce n’était pas si dur…

9 Yoan REYTER révèle le succès de Chaumont: "En 10 ans, je n’ai jamais touché un euro."

12 Philippe MÉDERY: "Givry a proposé des séquences intéressantes. C’est loin d’être une équipe de poireaux." Puis, plus loin: "Nous avons la chance de disposer d’une surface de jeu impeccable grâce au travail de notre jardinier." Jardinier qui devait donc regretter de ne pas trouver de poireaux en face.

13 Guy BLAISE à propos de l’arrêt Covid: "Déjà quelques jours sans entraînement, c’est compliqué pour moi. Vous imaginez après plusieurs mois…"

L’année de Givry, Durbuy, Virton et Freylange, clubs plutôt agités en 2022, sera revue dans notre prochaine édition.