Corrida de Ciney: Chloé Herbiet double la mise

Déjà lauréate de la corrida de Ciney il y a douze mois, Chloé Herbiet a remis cela vendredi. Très impressionnante, la coureuse d’Aye a bouclé les 10 km en 33’38. Soit 1’15 plus vite qu’en 2021 et à du 17,8 km/h de moyenne, sur un parcours pourtant difficile, incluant quatre montées de la rue commerçante, avec le vent et la pluie. Elle a aussi fini 8e au scratch sur 395 participants. Eve Delmée, de l’ACBBS, est aussi montée sur le podium féminin, du 5 km. Elle finit 2e avec un chrono de 19’08.