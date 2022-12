3 Maxime MONFORT: "Nous espérons qu’Arnaud De Lie rapportera quelques points et l’une ou l’autre victoire. Mais il n’aura que 20 ans en mars. C’est déjà exceptionnel qu’il entame la saison comme professionnel." Et plus qu’exceptionnel, ça se dit comment alors ?

12 Grégory DASNOY, ancien footballeur de Bertrix, Poupehan et Florenville: "Ils m’ont dit que j’avais des tumeurs au cerveau. Ma femme a hurlé. L’annonce ressemble à une bombe". Touché par huit tumeurs au cerveau et des métastases, le Français avait livré un témoignage bouleversant.

18 Hugo SIQUET: "Je pense que Fribourg est un choix idéal pour franchir un palier. On va me laisser le temps de m’aguerrir sereinement. Je sais que j’aurais besoin d’un temps d’adaptation, mais je commence à m’y faire." 36 minutes jouées en Bundesliga en un an: un peu long, ce temps d’adaptation…

19 Gaëtan BILLE: "Arnaud De Lie peut déjà en claquer une cette saison."

29 Philippe MÉDERY: "Si des cadres s’en vont, il y a des solutions. Le club est bien géré et a réussi d’autres transitions." La suite lui a donné raison: on en oublierait presque que Nicolas Prévot est parti.

Février

1 Maxime MONFORT: "Arnaud (De Lie) est juste très fort. On n’a pas été surpris par sa victoire."

5 Nicolas PRÉVOT annonce qu’il quittera Mormont pour retourner à La Roche: "La Roche reste La Roche. Un club qui aime se retrouver dans le haut du tableau en P1, sans ambitions démesurées. L’important sera d’y retrouver un maximum de plaisir." Pour le haut de tableau en P1, c’est raté. Et pour le maximum de plaisir aussi…

15 Jérôme ROBERTY: "J’ai deux contacts en D2 et un en D3. Rester à Oppagne est ma priorité. Mais il me faudra des garanties. J’attends plus de sérieux dans la gestion de l’équipe. Et en P1, je ne resterai pas." Il signera finalement à Harre-Manhay, en… P2.

16 Marc HAWLEY, coach du BCCA Neufchâteau, sur sa prolongation: "La montée est dans un coin de ma tête. Ce serait cool de gagner le championnat. Après, ce serait compliqué pour tout. Ce serait un sacré challenge." Challenge relevé finalement...

Mars

22 Julien WATRIN, médaillé d’or au Mondial avec les Belgian Tornados: "Je suis super-heureux, cette victoire est inattendue. Mais en voyant la composition des équipes, j’y croyais vraiment fort."

Avril

2 Frédéric JACQUEMART: "Marloie le samedi soir à la maison ou le dimanche après-midi en déplacement, ce sont deux équipes différentes. Le samedi, c’est Saturday Night Fever. Le dimanche, on est plus dans le registre de la promenade ensoleillée." Son équipe a perdu quatre fois cette saison. Les quatre fois le dimanche…

4 Florine CARLIER: "La consécration, ce serait de devenir la Lukaku blanche."

4 Nicolas STURAM, après le titre de Neufchâteau: "On est un vrai champion. On ne doit rien à personne. On le doit à notre travail. On était plus fort."

4 Maxime MONFORT, au sujet d’Arnaud De Lie: "Et dire qu’on se demandait s’il n’était pas dangereux de le faire passer pro aussi rapidement ! Ce qui est sûr, c’est que le garçon dépasse toutes les attentes."

5 Gauthier JOSEPH, jeune footballeur de Gouvy qui peine à confirmer les espoirs placés en lui: "Mon hygiène de vie n’est pas celle d’un joueur de D3. Je passe sans doute trop de temps chez Italo, au café des sports, à Lierneux."

6 Axel DE LIE: "Mon frère a toujours été un phénomène."

8 Renaud BRASSART, président du Boca Juniors Libramont, porte-drapeau du futsal provincial: "Les équipes qui s’entraînent ont évolué au fil du championnat. Chez nous, quand on évoque simplement l’idée d’un entraînement par mois, c’est comme si on leur arrachait un bras."

15 Quentin CRAVATTE, champion en P3 avec Ochamps: "J’ai bien rigolé quand certains entraîneurs ont dit qu’ils savaient qu’Ochamps allait être champion. À part moi, seuls deux autres coaches avaient mis Ochamps à la première place."

17 Jean-François BREDA, dirigeant de Meix, alors leader de P1: "Après avoir fait la course en tête durant tout le championnat, ce serait décevant de buter sur l’avant-dernière ou la dernière marche. Il faut achever le travail. Le moins bon scénario serait d’être champion sans jouer. Enfin non, le pire, ce ne serait ne pas être champion du tout." Et le pire est arrivé…

20 Luis LINO: "Le miracle, nous y avons déjà eu droit voici quelques années quand Bertrix a arrêté et nous a permis de rester en P2. Un miracle, cela peut arriver une fois. Deux fois par contre, il ne faut pas rêver." L’entraîneur d’Aubange avait vu juste.

21 François-Xavier FEROT: "Je sens Neisser Loyola capable de nous faire un grand coup dans les mois à venir." Comme une médaille de bronze au championnat du monde ?

23 Fabian LAMBOT: "Si Bastogne reste en P1, j’espère que ce sera avec moi." Le Léo est resté en P1, sans Lambot.

25 Philippe GOMRÉE: "Tout le monde le pense donc je pense qu’à un moment, il faut savoir le dire : où est la solidarité luxembourgeoise ? Retrouvez la même situation dans une autre province et vous verrez un autre résultat que celui de ce Marloie – Oppagne."

25 Donovan MAURY, toujours en évoquant Marloie – Oppagne. "On se retrouverait dans une situation identique, je peux vous assurer qu’on ferait ce qu’il faut pour que l’autre équipe luxembourgeoise se maintienne."

26 Eddy RASKIN: "L’idéal, ce serait quelqu’un qui donne entraînements les mardis et jeudis et moi qui coache le week-end." Finalement, il est libre aussi le week-end.

27 Jordan SCHINCKUS: "Jonathan (son frère) nous a apporté ce que personne n’aurait pu nous amener. Il a ramené une âme qui dormait un peu à Chaumont."

29 Maël GENTGEN, vainqueur du marathon de Namur: "C’est juste incroyable. Être seul devant, cela prend aux tripes et cela m’a donné des ailes. J’ai encore du mal à réaliser que j’ai soulevé le ruban comme les professionnels."

30 Julien ROBINET: "Nous n’avons rien préparé. Donc si par bonheur nous sommes champions, nous passerons à Meix chercher leurs tee-shirts." Les Ardennais n’ont quand même pas osé…

Mai

2 Thomas LEFORT après le titre de Libramont lors de l’ultime journée en P1. "C’est magnifique. Avec toute l’adrénaline qu’il y a eue durant tout l’après-midi, c’est encore plus beau. Là, on est dans le rêve. Il n’y aura pas plus beau titre. On a presque envie d’arrêter là-dessus."

2 Philippe PETIT, coach de Meix, après avoir laissé filer le titre et avant d’attaquer le tour final: "Il reste le tour final, mais ce sera dur de remotiver les troupes." Vous connaissez la suite.

4 Rémy MERTZ après la chute spectaculaire d’Arrnaud De Lie aux Quatre jours de Dunkerque: "Les sprinters n’ont pas la même notion du danger que nous. Moi, si je m’étais retrouvé dans la position d’Arnaud, j’aurais freiné à bloc."

6 Victor LOBET, le pongiste d’Aye, après la décision de ne pas accepter la montée d’Aye en Superdivision: "Magnifique fédération de plage. Un règlement francophone d’un côté, un flamand de l’autre, mais quelle honte !"

14 Romain LEBOUTTE avant de disputer le tour final de P2 avec Melreux-Hotton, confronté à un exode: "Si le comité ne voulait pas qu’on joue le coup à fond, il n’avait qu’à nous freiner bien plus tôt. Melreux pourrait-il tenir la route en P1 ? À l’heure actuelle, je me demande déjà si Melreux pourra tenir la route en P2…" Sept mois et demi plus tard, on a la réponse.

17 Philippe GOLINVAUX, président du BCCA après la décision d’arrêter la finale des play-off entre Neufchâteau et CEP. "Retourner à Charleroi ? Nous ne voulions plus continuer cette série, que ce soit là-bas ou chez nous. Aucun joueur n’avait envie de jouer, aucun arbitre ne voulait arbitrer une rencontre pareille. Ce qui s’est passé, cela dépasse le basket."

19 Lucas PERRANG, après les incidents lors du match de tennis entre Marche et Gym Olympiade: "Je suppose que leur premier joueur a été frustré de sa défaite. Il a été imbuvable. Le reste de la rencontre nous a valu tricheries, insultes et tentatives de déstabilisation."

20 Jean-Michel De Waele, sociologue du sport: "Autant d’incidents, ce n’est pas un hasard. Les gens ont l’impression de se faire avoir en permanence. Et cette colère, certains la transposent au stade."

21 Clément AUBOIS, futur ex-joueur de Meix: "Pour le dire franchement, j’ai choisi de partir parce qu’on ne joue pas assez sur le synthétique." Du coup, il a signé à Ethe, qui n’a pas de synthétique du tout.

24 Anthony MORIS: "Je n’ai joué qu’un match européen, avec le Standard, et l’idée de revivre ça avec l’Union, c’est excitant."

27 Louis HERMAN, tennisman, après avoir découvert son nouveau classement: "C’est une blague ! B-15.4, je peux encore comprendre, mais pas B-15.2. Je vais devoir faire des déplacements de 400 km, cinq ou six fois, par tournoi. Je vais écrire à la Fédération."

31 Alex DEBUNE, président de Poupehan, après avoir annoncé le retrait de son club: "J’en suis malade, mais il faut savoir rester raisonnable."

Juin

4 Nathan RAGUET, joueur d’Assenois, en évoquant son jeune équipier Mathéo Vandaele: "C’est le meilleur jeune dans la province depuis dix ans. Je ne comprends pas ce qu’il foutait encore à Assenois cette saison. Les clubs plus haut doivent avoir de la merde dans les yeux."

13 Thomas LEFORT, après son doublé avec Libramont et son Soulier d’or provincial: "Tant que je pourrai jouer, je resterai en Belgique. La joie de vivre et l’autodérision des Belges, la médiatisation du foot amateur, les troisièmes mi-temps… C’est incroyable. Je regrette de ne pas être venu en Belgique plus tôt. Si je peux donner un conseil aux jeunes Français, c’est de traverser la frontière le plus vite possible."

14 Damien TUCCI, coach de Longlier et sacré entraîneur de l’année dans la province: "Les gens doivent comprendre que la manière d’entraîner aujourd’hui n’a rien à voir avec ce qui se faisait avant."

15 Valentin PONCELET, mérite arbitral: "La gestion des arbitres par l’ACFF m’a dégoûté, comme d’autres. Les exigences étaient incroyables, démesurées."

18 Simon GRÉGOIRE, vététiste: "Un don pour le vélo ? Pas du tout. Quand j’ai débuté, j’étais même mauvais. Mes parents ne sont pas doués non plus. Ma sœur (Julia) est une exception dans la famille."

25 Louis HERMAN, après l’annonce de la fin de sa carrière internationale: "La vie d’un joueur pro peut sembler idyllique vue de l’extérieur, mais ce n’est pas le cas tous les jours."

Deuxième partie (juillet – décembre) dans notre édition de lundi. L’année de Virton, Givry, Durbuy et Freylange sera, elle, revue mardi.