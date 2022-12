Les Sartois triomphent à la Soccer Wex Cup

Même pendant la trêve, les Sartois maintiennent le pied sur la pédale de gaz. Troisièmes de P1, les hommes de Quentin Faymonville ont remporté mercredi le tournoi de la Soccer Wex Cup réservé aux équipes de P1 et P2, à Marche. L’épreuve réunissait dix équipes, réparties en deux poules: l’Union Famenne Waha-Marche, Chaumont A, Tenneville, Nassogne et Marloie 2 d’une part ; Chaumont B, Marloie 1, Sart, Roy et le MF Surlet, équipe verviétoise, d’autre part. Les Verts ne sont sortis qu’en 3e position de leur poule. Mais, battus par Surlet et Marloie 1 durant la phase de groupes, ils ont pris leur revanche par la suite. Ils ont éliminé Marloie 2 en quart de finale (6-5), avant de faire tomber Marloie 1 en demi (8-3), puis Surlet en finale (5-1).