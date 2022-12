Renaud Anselme pourra-t-il encore courir ?

Celui qui s’est fait en 2022 une place dans la cour des tout meilleurs ultra traileurs belges et reste sur 5 retentissants succès en autant de courses (La Provinciale/46 km, Trail de Bièvre/38 km, Hérou/43 km, The Great Escape/84 km, Ultra by HuyForTrail/65 km) nage désormais dans le flou le plus total par rapport à son futur sportif.

« Traitement de fond à vie »

"J’ai débuté mardi un traitement de fond fait d’immunosuppresseurs que je vais devoir prendre à vie, explique Renaud Anselme. Pour diminuer mon immunité, car mon colon s’enflamme progressivement jusqu’à être totalement à sang à cause des anticorps qui attaquent mes tissus. Théoriquement, cela implique d’être beaucoup plus vulnérable à tout le reste, tout en restant susceptible d’avoir à nouveau des phases aiguës si je repousse mon corps dans ses retranchements. Il se peut aussi je puisse revivre tout à fait normalement, comme ne quasiment plus pouvoir faire de sport. Les médecins ne savent pas se prononcer. Il faudra voir comment je réagis au traitement."

Forfait il y a peu la faute à une tendinite, bien peu de chose cela dit par rapport à ce qu’il traverse, à Olne-Spa-Olne (70 km) dont il avait fait son dernier objectif de la saison, Renaud Anselme a déjà fait une croix sur ses premiers rendez-vous de 2023. Et notamment la Transgrancanaria, aux Canaries, fin février qui avec ses 126 km devait être la plus longue épreuve de sa jeune carrière. C’est donc désormais une tout autre épreuve qui l’attend.

Avec on lui souhaite bien sûr au final un tout aussi heureux dénouement que bien d’autres.