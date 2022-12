La rue du Pont-Levi, excellent digestif aussi pour la Corrida de la Knippchen

"Il fallait alors présenter un pass sanitaire, rappelle toutefois Olivier Pireaux, président de l’ULA. Le record de la Knippchen est de 720, mais il y a aussi eu des années avec moins de 100 coureurs. Vu l’importante baisse de fréquentation sur les courses en général, on s’en tire bien par rapport à d’autres."

Si le départ était comme toujours donné à hauteur de l’école du Centre, près de l’hôtel de ville, une fois n’est pas coutume, les pelotons n’ont pas escaladé la centaine de marches menant à l’église Saint-Donat. "On espérait pouvoir se frayer un passage malgré les travaux, mais 15 jours avant la course, la Commune nous a informé qu’on ne pouvait pas passer, explique Olivier Pireaux. La Knippchen sans escaliers ne serait pas la Knippchen. Heureusement, on avait une alternative, ceux de la rue du Pont-Levis. Vu ce changement, les coureurs ont emprunté le parcours en sens inverse pour éviter un engorgement au début."

Des escaliers certes un peu moins nombreux, mais guère moins douloureux pour les mollets, lorsqu’il s’agit de les gravir aussi 3 ou 7 fois.

Une course relais pour la 40e ?

Le 26 décembre 2023, les coureurs trinqueront à la 40e Knippchen. "On ajoutera peut-être une course relais pour marquer le coup, on espère évidemment que les travaux seront finis d’ici là", note le président arlonais.

De passage dans le coin auprès de ses proches pour les fêtes, le Namurois Merlin Nicolay a remporté le 7 km. Justin Toussaint, de l’ULA, avait gagné le 3 km. François Pecheur et Maëlys Freylinger, du club organisateur aussi, se sont montrés les plus rapides chez les enfants sur 1 km. Certains n’ont eux pas hésité à enchaîner les 3 et 7 km, et parfois même collectionné les podiums, à l’image des Batifer Kasper Verloove et Clarisse Detroz.