Deruette, de plus en plus vite

Toujours plus véloce en baskets, l’ancien cycliste pro disputera sa 8e corrida hivernale 2022 à Libramont.

"J’ai toujours fait le challenge, mais cette fois-ci, je l’ai préparé", souligne le Bellifontain, qui cette année a aussi gagné le Trail Tours (8 km) ou fini 4e à Halanzy, sa seule allure libre de Gaume. "J’ai été de plus en plus vite les 5 premières courses. À Rulles, j’ai couru en moins de 35' sur 10,4 km, en 3'28''/km. Puis j’ai un peu faibli avec l’enchaînement des courses."

Thomas Deruette, 27 ans, poursuit: "J ’ai toujours couru un peu quand j’étais cycliste. Lorsque j’ai arrêté, j’ai fait un semi sans entraînement en 1 h 30 à Estaimpuis, près de Tournai, d’où vient Flore, ma compagne. Elle court aussi. Sur le challenge LGA, en mixte, on a gagné une fois et fini 2e. Sur le LGA aussi, j’ai remporté toutes les courses que j’ai faites en hommes avec Loris Arnould." Il n’abuse pourtant pas des bornes à l’entraînement.

28 km à l’entraînement, 35 en course

"Je n’ai jamais couru plus de 28 km par semaine, je tourne à 20 km, je jongle avec le vélo, j’ai roulé 9 000 km cette année ", confie celui qui a toutefois allongé 35 km au TNT. À 2 roues, sa saison se résume quasiment à l’Arden Challenge et le championnat provincial.

"À vélo, j’ai fait le tour, et il y a de moins en moins de courses élites dans la région, clame-t-il. Si je fais quelque chose, cela sera à nouveau ces 2 épreuves, et peut-être une Gran Fondo. J’ai besoin de 30, 40 jours pour atteindre un niveau correct. On verra si j’ai le temps. Cela dit, mon papa (NDLR: Fabian) fera le provincial. Il sera première année en 55 ans et plus. Il pourrait me booster. Puis Axel De Lie n’est plus là, maintenant qu’il est chez Lotto. En 2022, c’était le plus dur à battre."

Une chose est par contre certaine, il ne portera plus les couleurs du SLC2, qu’il a créé. "L’idée était d’avoir un club élitiste, différent de ce qui existait, justifie-il. Mais le club a accepté de plus en plus de monde, des cyclos d’autres clubs, appauvrissant aussi ces derniers. Je roule désormais individuellement."