De superbes résultats jusqu’au Sénégal

Des succès nationaux et internationaux

Le président s’est aussi félicité des très bons résultats des cavaliers, cavalières, meneurs de la province. "Ils ont dignement voire brillamment, défendu nos couleurs sur des terrains de concours aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. Et parfois même loin de chez nous puisque notre cavalière Marie Foulon est championne du Sénégal, un pays qui évolue vite et bien en matière de sport équestre." Jacques Fraselle saluera encore des résultats probants dans différentes disciplines: la victoire des Trait-Union à la Route du Poisson et la troisième place des Ardennais belges dans la même compétition, le podium des jeunes au pony trophy, les cavalières Julia Bertholet et Émilie Guldentop premières par équipe dans le championnat amateur, Eloïse Lutgen et Arthur Vermeersch deuxième a championnat seniors de la Grande Région lors du concours international à Roeser. De beaux résultats qui présument également d’une belle saison 2023 avec de nombreux concours dans les différentes disciples à travers la province, mais aussi comme rendez-vous pour les meneurs et les adeptes des chevaux de trait la Route du Luxembourg belge qui aura lieu du 12 au 17 septembre au départ du site de la Foire de Libramont.