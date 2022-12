Les travaux d’Hercule de Geoffrey Rausch

Tel est le menu qui attend Geoffrey Rausch et son papy Robert ces prochaines heures. "Reste toutefois une interrogation pour les deux dernières dates, précise Geoffrey. Je ne sais pas si j’obtiendrai un sésame."

Le Métallo, qui avait dû renoncer à Ettelbrück à la suite d’ennuis à répétition, s’est requinqué lundi. Il se classe 21e (sur 48) et 11e espoir (sur 30). "Une bonne remise en jambes, dit-il. Pourtant, le circuit ne me convenait pas. Il était beaucoup trop roulant."

Presque dans son jardin, dimanche

Cette nouvelle escapade en terre flandrienne a, toutefois, eu le don de booster l’Athusien à l’approche de ses objectifs majeurs. "J’ai pris une huitaine de jours de repos à la mi-décembre. Il était temps, insiste-t-il. Cette coupure m’a fait le plus grand bien. J’avais besoin de retrouver un peu de fraîcheur en vue des championnats de Belgique de Lokeren dans une bonne quinzaine maintenant (NDLR: le 15 janvier) ."

Un championnat de Belgique où Geoffrey espère intégrer le top 30, voire le top 25 chez les U23.

En attendant, s’il a eu bien raison de commettre une entorse à son rythme de vie quotidien en gagnant son lit à minuit trente lors du réveillon de Noël, le champion de Wallonie a déjà prévenu ses proches: samedi, au retour de Mettet, il compte bien tomber dans les bras de Morphée avant vingt-deux heures. Et pour cause ! Geoffrey lancera sa campagne 2023 à cinq kms à peine de son domicile. Et qui plus est, lors d’une épreuve estampillée UCI, à Pétange.