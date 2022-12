Virton a assuré l’essentiel, sans plus

En revanche, si l’on regarde l’axe des performances générales, on peut parler d’une certaine déception. "Clairement, le premier match que nous avons disputé face à Vedrinamur constitue la plus grande déception de la première partie de la saison, concède Alessi Massart. Je n’étais pas dans mon match et cette défaite nous a fait mal. Par la suite, on s’est bien repris dans les matches importants, mais on est passé à côté de bons résultats face à des équipes à notre portée. Je pense à ce dernier match face au Logis Auderghem, mais aussi face à La Villette Charleroi, par exemple. À titre individuel, je suis à 50% de victoires, ce qui n’est pas mal dans cette Superdivision assez relevée. J’espère pouvoir faire encore un peu mieux lors du deuxième tour."

Ce deuxième tour, parlons-en. Que peut-on attendre de cette équipe ? À titre individuel, celui qui nous doit une revanche, c’est le jeune Français Benjamin Fruchart. Il a démontré de réelles qualités, mais son mental est encore trop fragile pour enchaîner de belles performances. Cinq succès sur douze matches joués, c’est trop peu pour un deuxième joueur. L’équipe devra tout d’abord assurer l’essentiel face aux trois équipes de bas de classement (Vedrinamur, battu par Hasselt, s’est également mis en difficulté), mais aussi aller chercher quelques succès supplémentaires.

Quel avenir ?

Une dizaine de personnes à peine présentes aux matchs, voilà qui reflète l’intérêt du public pour cette équipe gaumaise. Les raisons ? Clairement le manque de résultats. L’équipe nous a habitués à jouer le haut de classement depuis de nombreuses années et la retrouver en queue de peloton n’attire pas ou plus les spectateurs. Quid de l’avenir ? On aurait envie d’écrire qu’il faut, pour le club, retrouver son statut d’antan. "Clairement, c’est difficile de voir une telle situation quand on a connu les grandes années de notre club, constate amèrement Patrice Mullenders, le directeur sportif. On doit retrouver une équipe compétitive, mais cela ne pourra se faire qu’avec un premier joueur de top niveau. Et pour cela, pas de surprise, il nous faut un budget adapté à ces ambitions. On va voir dans les mois à venir si on sait trouver les fonds nécessaires."