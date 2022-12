Victor Pignon charmé par le Qatar où il est resté un mois pour la Coupe du monde

Cette fois, son fils Maxime, joueur de Bastogne, l’a rejoint, à partir du 8 décembre pour la fin de la Coupe du monde.

Ils avaient préparé leur voyage depuis des mois, pour obtenir les tickets, les billets d’avion et les hébergements.

"Au fur et à mesure que l’événement se rapprochait, nous avions des craintes vu le manque d’engouement et ce qu’on entendait sur le Qatar, note Victor Pignon. D’autant plus que nous y restions longtemps. Comment allions-nous être reçus ?"

De retour au pays, l’ancien joueur de Vielsalm ou Salmchâteau est revenu avec un large sourire.

"Nous avons visité tout le Qatar, explique-t-il. Nous avons rencontré beaucoup de locaux et nous avons discuté énormément. Nous avions un guide, Bary, un Algérien présent depuis 95. L’hospitalité des Qatariens était incroyable. Ce pays est devenu riche grâce aux perles, au pétrole puis au gaz. Et l’émir a investi des sommes colossales pour transformer ce qui était un désert. Tout est parfait au niveau des infrastructures, nous étions en sécurité partout, tout est propre partout, les stades étaient magnifiques. Moi qui suis entrepreneur, j’ai adoré. Leur culture ? Ils n’exagèrent pas dans la démonstration de leurs coutumes. La climatisation ? C’est une obligation dans ce pays où le chauffage n’existe pas."

Content de l’interdiction de l’alcool

Maxime Pignon, le fils abonde dans le même sens.

"Alors qu’on dit que la femme est souvent réduite au silence, ce n’est pas vrai. Dans le métro, quatre jeunes dames sont venues nous parler pendant 25 minutes, nous demander ce qu’on pensait du pays, de la Coupe du Monde, etc. J’étais surpris après ce que j’avais pu lire ou entendre, mais on était loin des préjugés", dit Maxime.

Le père et le fils savent que l’effet Mondial a sans doute joué sur l’image que voulait donner le pays. "Mais après 24 heures sur place, j’avais compris que j’allais me plaire", confie celui qui a voyagé en compagnie de Bernard Lebrun, Jean-Luc Guébelle et Jean-Luc Bertimes.

Les amis de longue date ne se contentent pas d’aller voir les matchs, ils aiment aller à la rencontre des locaux et de visiter le pays, ce qu’ils n’ont pas manqué de faire une nouvelle fois, visitant quelques musées, l’université, etc.

Concernant la Coupe du monde en elle-même, Victor Pignon l’a savourée et a apprécié les facilités de transport.

"Le métro permet d’aller dans tous les stades, sauf à deux endroits où des centaines de bus vous attendent à une station de métro pour vous amener au stade, explique Victor Pignon. C’était exceptionnel de pouvoir assister à autant de rencontres sans se déplacer. L’interdiction de l’alcool aux abords des stades, c’était une très bonne idée, nous n’avons vu aucun débordement, on a vu beaucoup d’enfants et de femmes dans les stades. Sans que personne n’ait jamais eu peur pour sa sécurité. Ceux qui le désiraient pouvaient boire un verre dans les hôtels et les restaurants."

Ces propos n’engagent que Victor Pignon et son fils qui n’ont visiblement pas eu le même ressenti et vécu les mêmes expériences que d’autres visiteurs plus critiques.