Marc Hawley dresse le bilan du premier tour de Neufchâteau

J’aurais signé à deux mains. Dix fois. Je suis vraiment content de ce bilan. Je vois surtout que nous sommes parvenus à battre des concurrents directs. Les matches que nous devions gagner, nous avons su les décrocher. Et nous avons aussi su gagner, largement, contre Ypres à la maison. C’est vraiment très positif.

Si on vous dit que le bilan pourrait encore être meilleur, vous êtes d’accord avec nous ?

Oui, nous aurions peut-être pu faire mieux. Le match à Waregem en début de saison, nous aurions pu le gagner. Celui à la maison contre Royal IV aussi car nous étions vraiment à côté de nos pompes ce jour-là. Et puis, il reste ce match face à Donza chez nous en début de saison. Nous perdons sur le fil alors que nous avons le ballon pour arracher les prolongations. J’ai revu le match voici peu et je me dis que si nous avions été un peu plus adroits offensivement, la victoire était pour nous.

Votre meilleur match du premier tour ?

Celui contre Waregem voici dix jours. Nous devions gagner, nous avons su le faire, en nous arrachant en prolongations et en parvenant à aller chercher l’average. L’enjeu était là, mais les gars ont répondu présent. Et ce match a montré notre évolution depuis l’entame de la saison. Nous avons tiré les leçons de nos premières sorties. Je me souviens encore de la claque reçue en Coupe à Donza. Là, nous avons pu voir le niveau de la division.

Le plus mauvais match ?

Royal IV chez nous. Je l’ai dit un peu plus tôt, nous sommes passés à côté de notre sujet ce jour-là. Et pourtant, nous ne perdons que de six points. En étant très mauvais. Même si c’est une bonne équipe, c’était prenable.

Que manque-t-il encore à Neufchâteau pour rivaliser avec les cadors ?

Un peu de présence à l’intérieur, mais si nous l’avions, peut-être que nous saurions moins utiliser nos points forts. Je pense à notre vitesse par exemple. Après, un peu de physique pour combattre les « big guys » en face et pour contrôler le rebond, je ne dis pas non.

Le joueur du premier tour ? Ou en tout cas, celui qui vous étonne ?

Hugo Denève. Mais il ne m’étonne pas. Il est présent à chaque match et pas seulement au niveau du scoring. Offensivement, il est très complet, très fort, mais il travaille aussi énormément défensivement face à des mecs qui sont très grands. Cela demande beaucoup d’efforts, mais il sait faire le boulot des deux côtés du terrain.