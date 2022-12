Lors du premier match, il ne me manque pas grand-chose pour passer devant, avec plusieurs balles de set, mais je craque dans les deux sets suivants. Le deuxième match, je pose mieux mon jeu, je sers mieux et je gagne assez facilement. C’est un peu à l’image de ce premier tour où il m’a manqué un petit quelque chose moralement dans les moments importants.

Que peut-on attendre de vous lors de ce deuxième tour ?

Je dois retrouver ma confiance. À partir de là, je dois faire mieux et aller chercher un bon 50% lors de ce deuxième tour. Je connais maintenant les adversaires, je connais le championnat et ça devrait me permettre d’aborder les rencontres de la meilleure des façons. Et cela devrait permettre à l’équipe d’aller chercher des victoires en plus.

On peut attendre Virton à un meilleur niveau au deuxième tour ?

Clairement. Dans plusieurs matchs, la victoire ou au moins le match nul aurait pu tomber de notre côté. Je pense au Logis, la Villette Charleroi ou encore La Castellinoise. Et cette fois, on ne devra pas se louper face à Vedrinamur. Nous étions passés à côté de notre match pour ma première rencontre en Belgique.