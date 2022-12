Christian Gérard et Frédéric Maurice: « Agents de joueurs ? Plutôt des conseillers »

Alors que le mercato hivernal bat son plein et tient en éveil tout ce que le monde entier compte comme managers, c’était l’occasion de faire le point avec deux représentants d’une profession très peu répandue dans notre province. Ils n’y sont en effet qu’une toute petite poignée alors que plusieurs centaines d’agents sont recensées sur les tablettes de la Fédération belge.

1. Qui sont-ils ? Joueur de Virton chez les jeunes, Christian Gérard, 58 ans, n’a pas attendu de créer sa société il y a six ans pour se faire un nom dans le foot luxembourgeois. "C’est en quelque sorte Philippe Emond qui m’a mis le pied à l’étrier, dit-il. Mon fils jouait en espoirs à Virton et Philippe m’avait dit qu’il cherchait un gardien. Je l’ai aidé et le premier joueur que j’ai fait venir a donc été Julien Hurbain en 2008, en provenance de Nancy." Des clubs comme Bleid, Virton ou Arlon ont régulièrement fait appel à ses services ensuite et lui doivent notamment les passages de garçons comme Lafon, Antunes, Goulard ou encore Thiam. Ouvrier d’usine précédemment, il a décidé de se consacrer uniquement à son rôle dans le football depuis 2012 déjà. Frédéric Maurice, âgé de 47 ans, s’est, lui, lancé dans le scouting quand une déchirure des croisés l’a incité à arrêter de jouer. Il a rempli des missions pour Anderlecht et Charleroi avant de faire de même pour l’Ajax depuis deux ans. Il a aussi officié comme formateur à l’académie virtonaise jusqu’à la fermeture de celle-ci. "Cela fait des années que je côtoie Christian, précise-t-il, et qu’il me propose de le rejoindre. C’est fait depuis cette année."

2. Deux puis trois puis deux Christian Gérard était précédemment associé à Romain Ollé-Nicolle. Puis Frédéric Maurice est devenu le troisième homme. Mais depuis peu, ils ne sont à nouveau plus que deux puisque l’entraîneur de Messancy a opté pour une autre voie. "On reste bons amis, mais il y avait quelques divergences quant à la philosophie qu’on voulait suivre", indique Christian Gérard. "Je suis sur un projet, qui doit se développer rapidement, renseigne pour sa part Ollé-Nocolle. Mais je ne peux pas en dire plus pour l’heure."

3. Avec Des valeurs "On ne veut pas que des gars qui vont nous ramener de l’argent, assure Christian Gérard. J’ai 58 ans, ma maison est payée, si mon seul but était de m’enrichir, je ferais autre chose. C’est plutôt la passion qui nous guide. Et on se voit davantage comme des conseillers, des accompagnateurs, qui misent aussi sur certaines valeurs. Des joueurs sont devenus de véritables amis et on reste en contact même s’ils ont arrêté. Et cela, ça n’a pas de prix."

4. Les jeunes du coin "Il y a du talent en D3, en P1 aussi, ajoute Frédéric Maurice. Et on espère s’associer ainsi à quelques jeunes de la province. Notre but n’est pas de leur faire croire qu’ils vont atteindre l’élite si on est convaincu que ce ne sera pas le cas, mais au moins de les amener au mieux de leurs possibilités et de les accompagner sur du long terme. Il est d’ailleurs prévu qu’on rencontre quelques jeunes à cet effet prochainement. Le terme “agent” fait toujours un peu peur dans le football et notre objectif est aussi de démystifier ce job auprès des joueurs ou de leurs parents." De jeunes éléments de la province comme Nathan Rooms (Standard), Lenny Roemans (Virton), Noah Theis et Julien Maurice (RCFU) font partie de leur écurie.

5. Vers les Pays-Bas Dans leur portefeuille, qui comprend une vingtaine de joueurs, figurent des garçons comme Mayron De Almeida, Deniz Muric, Benjamin Schmit, Élysée Lecomte, Blaise Baillet, Gauthier Bernardelli ou Jean-Désiré Tibor, tous bien connus chez nous et qui officient au Grand-Duché. "Pourtant, en BGL Ligue, il y a de plus en plus de concurrence entre agents, confie Christian Gérard. Depuis que plusieurs internationaux grand-ducaux percent ailleurs, ce championnat a gagné en intérêt et en crédit. Désormais, c’est peine perdue si vous voulez y amener un joueur de Nationale 3 française. On aimerait à l’avenir se développer davantage sur la Belgique francophone, voire les Pays-Bas. Le côté flamand ? C’est assez compliqué. Là-bas, il faut déjà une assurance-garantie de 25 000 € pour commencer."

6. Gros projet "Pour l’heure, nous sommes occupés à finaliser un important projet transfrontalier (Belgique, Luxembourg, France) avec trois clubs et d’autres partenaires, confient-ils. On ne peut encore rien en révéler, mais cela ne devrait plus tarder."

Examen pour la licence

"Actuellement, il suffit de remplir un dossier pour obtenir un statut d’intermédiaire sportif, précise Frédéric Maurice. Mais je souhaite réussir l’examen pour décrocher la licence. Elle offre davantage de légitimité. Je suis une formation à distance à l’IPAF (Institut préparatoire pour agents de joueurs) et un examen est organisé chaque année en novembre, à Paris. Seuls 33 candidats, sur 768, l’ont réussi en 2022."

Accueil extrascolaire

Ce rôle d’agent de joueurs n’est qu’une profession secondaire pour Frédéric Maurice. "Je suis responsable d’une maison relais au Grand-Duché, précise-t-il, une structure d’accueil extrascolaire. Quant à mes missions de scouting, je vais les mettre peu à peu de côté car elles ne sont pas vraiment compatibles avec un job d’agent."

Virton

"Comme Liverpool et Metz, Virton est un de mes clubs de cœur, confie Christian Gérard. Mais je ne collabore plus guère avec l’Excelsior. J’ai du mal à comprendre ses échecs actuels quand j’entends parler de certains montants… À l’époque de Philippe Émond, l’Excel parvenait à se hisser dans la colonne de gauche en D2 avec des joueurs à moins de 1 500 € par mois."