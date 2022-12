« Avec la Belgique, on a plus de déceptions que de satisfactions »

"Il y avait peu de supporteurs belges, 500 environ, à chaque rencontre. Quelle déception, on s’attendait à mieux qu’une seule bonne mi-temps sur les six disputées. Quand on voit l’hymne national, on a déjà compris. Depuis que je suis la Belgique, je peux compter sur les doigts d’une main les matchs où j’ai vibré. Alors que les déceptions sont bien plus nombreuses. On manque de joueurs comme De Paul, Paredes. Un Nainggolan pouvait le faire, mais Martinez ne l’aimait pas."