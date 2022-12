La promesse d’un plateau de choix pour le Rally of Bertrix

Ce sera l’une des nouveautés majeures sur le front du Kroon-Oil Belgian Rally Championship 2023. À peine conçu par ses géniteurs, le Royal Automobile Club de Spa, le Rally of Bertrix intégrera le groupe d’épreuves de la compétition nationale baptisées " Cup Events ". Et depuis le faire-part officiel de naissance du Rally of Bertrix, pas mal de choses ont déjà évolué, à commencer par le découpage. " L’une des difficultés majeures pour l’ensemble des teams et concurrents, c’est la maîtrise des coûts, commente Pierre Delettre, responsable du RAC Spa. Initialement, nous avions prévu de disputer ce premier Rally of Bertrix sur une seule journée, le samedi 10 juin, ce qui obligeait les équipes, pilotes et copilotes à être présents dès la fin de semaine pour les reconnaissances et les diverses opérations de contrôle. Nous avons dès lors décidé de revoir ce concept initial. Le Rally of Bertrix débutera donc le vendredi avec un Shakedown qui reste non-obligatoire et les premières vérifications techniques et administratives pour les teams de la région et ceux prenant part au dit Shakedown. Le samedi auront lieu la fin des opérations de vérifications et les reconnaissances en matinée… plus une première boucle de trois spéciales en soirée. Et le dimanche 11 juin, deux autres boucles de trois spéciales figureront au programme, avec un podium final avant 16 h. Un programme compact que chacun devrait apprécier. "