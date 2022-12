Dans les premiers jours suivant ma blessure, non. Mais après quinze jours, j’avais toujours des difficultés à sortir du fauteuil, je craignais de devoir faire une croix sur le Dakar. J’étais surtout touché à l’épaule. Mais en évoquant mes blessures avec d’autres, ils m’ont rassuré. Et un mois après ma chute, je pouvais refaire du sport, je m’y suis remis très activement. Depuis trois semaines, je roule à nouveau et je n’ai pas arrêté.

Vous êtes donc moins préparé que l’an dernier ?

Physiquement un peu moins, mais j’ai quand même travaillé très intensivement durant les dernières semaines. Et je pars avec moins de stress puisque je sais à quoi m’attendre désormais.

Cette édition s’annonce plus dure que celle de l’an dernier, non ?

Oui, deux étapes ont été ajoutées pour un total de 8 549 km dont 4 706 de spéciale. Je sais que ce sera plus éprouvant qu’il y un an parce que trois étapes, qui se suivent, auront lieu dans les dunes. Et c’est ce qu’il y de plus dur dans un rallye, on ne sait pas si le sable est mou, dur, il faut trouver les bonnes trajectoires. On roule doucement, mais on tombe souvent aussi, il faut relever la moto. Ce sera épuisant, mais je suis prêt. Ce sera un autre Dakar, différent, plus dur, l’organisateur David Castera a annoncé la couleur lors de la présentation.

« Attentif au froid »

Quels enseignements avez-vous tiré de l’an dernier ?

Rouler vite, je peux le faire. Mais bien naviguer et rouler vite, je ne suis pas encore au top. Donc, je vais sans doute rouler un peu moins rapidement, mais en essayant de mieux gérer le road-book. J’avais commis quelques erreurs qui peuvent faire perdre beaucoup de temps. C’est mon point faible, mais je veux progresser. Je prends moins de risques qu’avant, je me suis assagi. J’ai eu quelques frayeurs au Maroc parce qu’après des heures de pilotage, on se déconcentre un peu. Il faut être vigilant sans cesse.

Je vais être plus attentif au froid aussi, je ne m’attendais pas à cela en Arabie Saoudite. Mais j’ai désormais une veste chauffée, davantage de protection, c’est primordial.

Quel objectif avez-vous pour ce Dakar 2023 après la 31e place de 2022 ?

La priorité est d’aller au bout de l’épreuve. Imaginez la déception que serait un abandon après quelques jours pour mes sponsors, mes supporteurs. Sportivement, ce sera très relevé, j’ai pu le constater lors des rallyes de Tunisie et du Maroc que des pilotes qui arrivent sont directement très ambitieux. Faire aussi bien serait déjà une réussite car tout s’était presque parfaitement déroulé en 2022, je n’avais connu quasiment aucun souci mécanique, j’avais bien roulé. Un top 30 serait parfait, mais je le répète, je veux aller au bout du rallye surtout.

Vous serez le seul pilote belge au départ, vous ressentez une forme de pression ?

Non, mais je vois beaucoup d’engouement, médiatique notamment. C’est plus prononcé qu’en 2022. Je suis très content aussi d’avoir pu boucler le budget rapidement avec des sponsors fidèles et des nouveaux qui avaient été épatés par mon résultat de l’an dernier. J’ai donc une certaine pression pour faire au moins aussi bien, sans prendre trop de risques. C’est une compétition d’endurance, fatigante. La plus dure au monde. Mon assistance technique ne change pas, tout avait été parfait lors de ma première participation. Je signe des deux mains pour que ce Dakar se déroule comme le premier.