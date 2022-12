Vincent Lejeune n’est plus le coach d’Halthier

Le second passage de Vincent Lejeune en terres luxembourgeoises n’aura duré que quelques mois. " Halthier et moi-même avons décidé de stopper notre collaboration. Aucune amertume ni rancœur de ma part, car ce club est vivant et je le remercie pour sa franchise " , précise-t-il. Haltier A est actuellement 8e en P2C.