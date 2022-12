Victor Poncelet est de retour en haut de l’affiche

Le 30 juillet 2018, Victor s’inclinait 6/2, 6/1 dans un tournoi ITF au Portugal contre un Chilien. Ennuyé par les blessures à répétition, déçu par les résultats qui ne lui semblaient pas en rapport avec son potentiel, le jeune homme de 20 ans décidait de mettre un point final à sa carrière, d’abandonner son rêve de devenir joueur professionnel. Aujourd’hui, il veut mener en parallèle études universitaires et carrière tennistique.

Victor, comment avez-vous vécu cet arrêt brusque dans vos ambitions sportives ?

Plutôt bien, car dans un premier temps, cela m’a permis de vivre des choses qui ne m’étaient pas permises quand j’étais pro. Cela m’a permis de vivre autre chose en me changeant les idées. Mais petit à petit, j’ai senti que le tennis me manquait, que l’ambiance des tournois était quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Comme j’ai abandonné mes études d’ingénieur civil en troisième pour me lancer dans la psychologie, c’était l’occasion de repartir sur un projet tennistique.

Vous vous y êtes remis l’année dernière en participant à quelques tournois, mais sans beaucoup de réussite.

Oui, je ne retrouvais pas mes sensations et physiquement, j’étais largué. Moi qui ai été série A et dans le top 1000 mondial, j’ai eu un choc quand j’ai découvert mon nouveau classement de B-15. Ce fut un déclic qui m’a incité à me remettre un programme d’entraînement en place: tennis avec des séries A et des B-15.4, beaucoup de sports et aussi des séances physiques. Ces derniers temps, je sentais à l’entraînement que mon niveau revenait et que je tenais tête à un gars comme Pierre Vandegaer qui est très proche du niveau de série A.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé ce premier tournoi au pied de la butte du Lion de Waterloo ?

Un peu stressé quand même. Un match officiel n’a rien à voir avec un entraînement. Je n’ai pas réussi à me libérer lors de mon premier match contre un B-15. Ce n’était pas fameux. Mais au fur et à mesure des matches suivants, j’ai retrouvé un niveau de B-15.4. Mes victoires contre Jules Melot et Jordan Delvaux, tous les deux B-15.4, et mon très bon match contre le futur vainqueur du tournoi, Dennis Bogaerts, série A et 34e joueur belge, peuvent en témoigner. J’étais outsider et j’ai pu jouer en confiance.

Nettement plus agressif

Quand vous participiez aux compétitions de jeunes, vous aviez la réputation d’être un joueur très défensif, même « remballette ». Comment avez-vous fait évoluer votre jeu ?

Quand je suis passé chez l’entraîneur Marc Rousseau, il m’a poussé à avoir un jeu plus agressif. Petit à petit, j’y ai pris goût et aujourd’hui, on ne peut plus du tout me taxer d’être un joueur défensif, même si je garde des bonnes jambes et ma combativité pour aller tout chercher. Ce type de jeu nettement plus agressif me procure aussi beaucoup plus de plaisir.

Quel est votre programme pour la suite de la saison ?

Au contraire d’autres universitaires, comme Louis Van Herck, je ne suis pas capable de jouer au tennis en plein blocus. Je vais donc faire une pause pour mes examens de janvier. Je reprendrai la compétition en février et je compte bien m’y mettre à fond pour retrouver un classement digne de ma valeur réelle.