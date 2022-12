Timothy Martin après ses débuts en D1 A : « J’ai encore du mal à réaliser »

Timothy, on imagine que vos sentiments sont partagés après cette courte défaite devant Eupen ?

Effectivement. Je suis bien sûr heureux d’avoir effectué mes débuts parmi l’élite et je ne suis pas mécontent de ma prestation, mais c’est frustrant de perdre ainsi. J’ai disputé trois matches officiels avec l’équipe fanion et à chaque fois, je n’ai pris qu’un but, mais au bout du compte, nous sommes éliminés en Coupe et nous laissons filer des points importants en championnat.

Vous vous attendiez à cette titularisation ?

Pas vraiment, non. Après le match de Coupe, je pensais qu’on allait reprendre les habitudes du championnat, avec Timothy Galje entre les perches et moi sur le banc. Mais 48 h avant le match, on m’a annoncé que j’allais jouer. Une belle surprise. Quand le Mondial a commencé, nous avons eu quelques jours de congé et j’ai ensuite fait une bonne préparation, le coach était content de moi. Et comme j’ai sorti un bon match en Coupe, il a décidé de me laisser dans les buts.

Rêve de gosse

Vous étiez stressé ?

Pas stressé, mais j’avais l’impression de réaliser un rêve de gosse. Je me suis rappelé avec quelle admiration je regardais les joueurs de D1 lorsque j’étais gamin. Et maintenant, j’y joue. Et quand je pense au chemin parcouru ces dernières années, j’ai encore du mal à réaliser. J’ai peu joué à Nîmes puisque c’était l’époque Covid. J’arrive à Virton comme n°3, puis je passe n°2 et je finis la saison comme titulaire. Et là, je débute en D1.

Quand vous êtes passé à Seraing, vous étiez le 3e gardien. Durant ces mois-là, vous n’avez jamais regretté votre départ de Virton ?

Non. Je savais que je débuterais comme n°3. Un mois après, j’étais une sorte de n°2 bis, puisque Galje et moi prenions place en alternance sur le banc (NDLR: Guillaume Dietsch était alors le titulaire, avant de se fracturer le péroné à la mi-octobre). Personne ne m’a dit que j’avais commis une erreur en passant chez les Métallos et je ne l’ai jamais pensé non plus. Je progresse bien depuis que je suis ici, sous les ordres d’Olivier Werner, un excellent coach de gardiens. Et j’avais déjà fait du très bon travail à Virton avec Guy Jongbloed.

Et pour la suite, qu’espérez-vous ?

Si on fait appel à moi, je me sens prêt. J’espère jouer le match face à Ostende à la reprise, le 7 janvier. Maintenant, Guillaume Dietsch est rétabli, il est sur le terrain avec nous, mais je ne sais pas quand il reprendra sa place. Je suis actuellement prêté par l’Excelsior, mais Seraing dispose d’une option et je continue à travailler pour tenter de convaincre mon employeur actuel et de poursuivre ici.