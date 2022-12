Paulin et Louise n’ont pas résisté au « Beau Gaulois »

6 succès pour les sœurs Wenkin

Durant l’été, Paulin et Louise, dont la plus longue course bouclée est le Marathon du Mont-Blanc (86 km en 2021), s’étaient déjà élancés sur un ultra de 115 km en Écosse. Malades tous les deux, ils avaient renoncé après 50 km. Mais ne comptez pas sur le directeur du Décathlon d’Arlon et sur celle qui s’apprête à ouvrir son magasin de fleurs à domicile pour baisser les bras. "Au Gallico, il ne restait pas grand-chose, on ne sait pas encore où, mais on retentera notre chance sur 160 km en 2023", assurent-ils.

Cette saison, avec l’aide de son fidèle lieutenant, Louise a tout de même gagné à quatre reprises, dont les 43 km du Hérou, fini 6e du championnat national et 5e d’Olne-Spa-Olne. Elle avait déjà triomphé sur les 84 km de The Great Escape pour finir 2021. Avec Justine, ce sont même six bouquets que les sœurs Wenkin ont cueillis en 2022.