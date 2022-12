Pelé Mboyo signe à Virton, avant deux joueurs de D1 A ?

Mboyo arrive de Visé, club de N1 qu’il avait rejoint en septembre après une période de six mois sans club. Actif précédemment à La Gantoise, Mboyo avant en effet été débarqué par les Buffalos en février dernier après une affaire judiciaire dans laquelle le joueur a introduit un recours pour dénonciation calomnieuse ainsi que la plainte déposée par Roland Duchatelet contre lui et Anthony Vanden Borre, tous deux suspectés d’être impliqués dans un match truqué entre Genk et Anderlecht. En juillet cependant, les poursuites envers le joueur ont été abandonnées, faute d’éléments en suffisance. Et Mboyo, qui a notamment porté les couleurs de Charleroi, Courtrai, Genk ou encore Saint-Trond, a donc repris du service à Visé, club avec lequel il a inscrit trois buts en huit rencontres.

Du caractère

Même si les échos venus de Visé soulignent son implication très positive dans le club de la cité des Oies, l’arrivée de Mboyo suscite des réactions en sens divers à Virton, ou à tout le moins des doutes, dès lors que le recrutement, quelques mois plus tôt, de ses amis Hervé Kagé et Mujangi Bia n’a pas véritablement été couronné de succès. "Mboyo a joué au premier tour, il a donc du rythme, rétorque Daniel Striani, le directeur général de l’Excelsior. Et je vous assure qu’il n’a pas changé de club pour une question d’argent. Il en a assez gagné dans sa carrière, ce n’est pas son objectif. Il vient vraiment pour le challenge (NDLR: Visé, 13e sur 20 en N1, n’a plus de véritable ambition cette saison) et on a besoin de gars avec un caractère bien trempé comme le sien. Des gars qui peuvent servir de relais sur le terrain, qui n’obligeront pas le coach à répéter dix fois les mêmes consignes. Il aurait pu aller en Turquie ou en D1 B dès cet été, mais il avait donné sa parole à Visé et là, il a saisi cette autre occasion avec l’accord du club liégeois. On manque de joueurs avec son profil."

Un joueur d’Ostende ?

Le club gaumais en cherche d’ailleurs d’autres pour renforcer sa ligne médiane. Et deux éléments évoluant en D1 A, qui sont en manque de temps de jeu cette saison, seraient intéressés par ce projet. Dont l’un qui compte près de 300 matches à ce niveau. Reste à voir si les clubs concernés (parmi lesquels Ostende) donneront leur aval.

En revanche, l’espoir sochalien Samy Faraj ne viendra pas. S’il y a bien eu des contacts, la piste a été abandonnée. "C’est davantage le genre de joueurs qu’on préfère faire venir en été, indique Daniel Striani. Il lui faudrait sans doute un temps d’adaptation à ce championnat. Or, nous avons besoin de renforts immédiatement opérationnels."

Akhalaia vers Hesperange

Rayon départs – puisqu’il faut aussi dégraisser le noyau pour permettre les arrivées –, le jeune Vitris, pas encore utilisé cette saison, est sollicité par un club de National 1 tandis que l’attaquant moldave Lado Akhalaia (81’ de jeu cette saison) devrait passer dans les rangs d’Hesperange.