Messi vu par des personnalités de la province: il fait (presque) l’unanimité chez nous

1. Messi a-t-il été le meilleur joueur de cette Coupe du monde ?

2. Avec ce sacre mondial et ses prestations au Qatar, s’est-il hissé définitivement au rang de plus grand joueur de tous les temps ?

3. En toute subjectivité, quel est votre top 5 de tous les temps ?

Jean-Marc Richard

Vainqueur à sept reprises du Roch d’or, véritable encyclopédie du foot, il a notamment assisté à plusieurs finales du Mondial.

1. Je pense qu’il le mérite. Il livre une grosse finale et pour la première fois, il a véritablement donné l’impression de porter l’Argentine et de jouer comme un Argentin avec tout ce que cela sous-entend. Il avait décroché ce même titre individuel en 2014, mais il a été bien plus déterminant cette année. Mbappé a été très bon par moments, mais pas de manière aussi constante, Griezman était aux abonnés absents pour la finale et Modric, on ne l’a vu que jusqu’en demi.

2. C’est difficile et même impossible de comparer. Pour ce qui est de l’époque actuelle, il n’y a plus débat ; il est devant Zidane ou CR7. Mais pour l’ensemble, disons que ça se joue entre Maradona, Pelé et Messi. Je pense quand même que certaines performances de Maradona étaient d’un niveau supérieur, dans un football moins organisé et, surtout, au sein d’équipes moyennes comme Naples ou l’Argentine de 86.

3. Maradona, Cruyff, Messi, Zico et Rensenbrink puis Lozano juste derrière.

Victor Pignon

Le Salmien a assisté dimanche à sa 11e finale de Coupe du monde.

1. Je ne suis peut-être pas le plus objectif parce que je suis un inconditionnel de Messi. J’ai un poster de lui dans mon bureau, de 2,50 m de haut, et je suis un socio du Barça. Ce que fait Mbappé à son âge est impressionnant, mais je pense néanmoins que Messi a été plus constant durant ce Mondial. Il a 35 ans, dispute deux prolongations et pourtant, il parvient à jouer une finale de très haut niveau. En plus, par rapport à avant, je l’ai vu rire, amener de l’entrain, porter son équipe.

2. C’est impossible de comparer les époques. Pelé a dominé la sienne, Maradona aussi et Messi fait pareil. C’est le plus grand de ces dernières années, c’est incontestable.

3. Messi d’abord, puis Maradona, Zidane et les Espagnols Iniesta et Xavi. Je n’oublie pas Pelé ou Cruyff, mais je ne les ai pas vus suffisamment.

Sébastien Bach

Ancien Soulier d’or provincial, ancien joueur du Lorrain et de Bastogne.

1. Je n’ai pas regardé tous les matches de la Coupe du monde, mais j’ai vu quelques fois l’Argentine. Je ne sais pas si Messi a été le meilleur joueur de ce Mondial, mais c’est assurément le meilleur joueur du moment. Il a été décisif à plusieurs reprises et il a aussi cette humilité que certains n’ont pas. Et ça compte aussi beaucoup.

2. Je pense que Maradona était plus fort, plus génial. Je pense à Pelé aussi, mais je ne l’ai pas vu jouer, je n’ai vu que des buts.

3. Maradona en 1. En 2, on ne peut pas passer à côté de Pelé. Messi en 3, devant Cruyff et Zidane dont j’aimais beaucoup l’élégance.

Daniel Muller

Président du Comité provincial.

1. Oui, il a été au-dessus du lot, comme Maradona l’a été avant lui. Et toute l’équipe s’est mise à son service pour qu’il y parvienne et l’emmène vers le titre.

2. Même si les époques ne sont pas comparables, pour moi, oui, c’est le plus grand. Il a une certaine humilité en plus. Et je crois même que ce n’est pas fini, qu’il peut encore réussir quelque chose avant la fin de sa carrière.

3. Messi d’abord, puis Pelé. Maradona ne vient qu’en 3e position parce que sur la fin, ça a été plus difficile. Je mets Cruyff en 4 et Rensenbrink en 5 parce qu’il m’a beaucoup marqué.