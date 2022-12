Freylange: Alex Vitali règle ses comptes, le président lui répond

Puis, d’un seul coup, tout a changé. Le 16 mars 2022, Freylange bluffait tout le monde en annonçant l’arrivée de Tom Paquet, le maestro d’Oppagne, courtisé par Habay. Douze jours plus tard, deuxième gros coup, avec la signature de Kévin Huberty. Rassasiés, les Mauves ? Pas du tout. Abdoulaye Ndiaye se joint à son tour au casting, suivi de Kévin Warlomont, Soulier d’or provincial 2018.

Quatre transferts retentissants qui propulseront Freylange au rang de favori, aux côtés de Gouvy, avant le championnat de P1 à venir. Mais, quatre mois après le début du championnat, on peut écrire sans prendre trop de risques que Freylange ne sera pas champion. Et qu’il ne finira même pas dans le Top 5.

« Il y avait déjà des retards la saison dernière »

De toute évidence, pour reprendre une expression chère aux footeux, "la mayonnaise n’a pas pris" dans la banlieue d’Arlon. À la trêve, Freylange est avant-dernier de P1 avec 9 points au compteur. Et la tempête n’a visiblement pas fini de souffler sur les hauteurs du Jongebësch. En début de semaine, elle a emporté trois joueurs: Mickaël Leoni, Kévin Warlomont et Alex Vitali. Ont-ils été virés ? Ont-ils claqué la porte ? Les deux premiers, peu loquaces, parlent d’un divorce par consentement mutuel. Le troisième larron, Alexandre Vitali se montre un peu plus bavard: "Le club ne respecte pas ses engagements. Je n’ai joué que trois rencontres, dont deux gagnées, et le président Michaël Gonry tentait par différentes manœuvres de m’enlever une très grosse partie de ce que le club me devait. Ce n’est pas correct. La saison dernière déjà, il y avait de gros retards, je n’ai jamais rien dit, je peux comprendre. J’ai été souvent blessé durant le premier tour, je viens de me faire opérer d’une bursite et j’espérais réaliser un bon deuxième tour avec Freylange. Je veux aussi préciser que je fais 120 km pour venir à l’entraînement ou au match, donc j’ai des frais. Alors j’aurais compris qu’on puisse raboter une partie, évidemment, mais ici, c’était exagéré. Je ne regrette pas d’être resté à Freylange, j’y ai des copains et le coach comptait sur moi. Mais ce n’était plus possible. La suite ? Je ne me suis pas encore décidé. Je suis dégoûté après ce qu’il vient de se passer à Freylange. Je dois aussi me remettre de mon opération."

« Non, ce n’est pas une question d’argent »

Perdu pour perdu (le maintien est évidemment compromis, surtout s’il y a six descendants en fin de saison), le club a-t-il décidé de libérer plusieurs "gros contrats" pour le deuxième tour ? L’explication d’Alexandre Vitali le laisse penser. Mais le président Michaël Gonry, lui, s’en défend. "Les gens peuvent dire ou penser ce qu’ils veulent, ce n’est pas une question d’argent", assure-t-il. Ah bon ? Une décision sportive, alors ? On peine à le croire. Pour deux raisons. D’abord, parce que Warlomont et Léoni, certes loin d’évoluer à leur meilleur niveau au premier tour, étaient deux des trois joueurs les plus utilisés par Freylange avant la trêve. Ensuite, parce que l’effectif freylangeois a plus d’une fois montré ses limites, en termes de nombre. Comment un club, qui n’avait parfois que son deuxième gardien et son trésorier à asseoir sur le banc, peut-il se permettre de libérer trois joueurs ? "Vitali n’a quasiment pas joué, donc cela ne changera pas grand-chose. Quant à Leoni et Warlomont, ils sont remplacés numériquement par Demelenne et Duracak qui viennent d’arriver, avance Michaël Gondry. Les propos de Vitali ? Il peut raconter ce qu’il veut. Il a moins de 40% de présence aux entraînements et aux manifestations du club depuis le début de saison. On a un règlement interne et Monsieur ne veut pas le respecter. Il n’a pas voulu entendre ce que j’avais à lui dire, ni ce que le coach avait à lui dire, donc on lui a donné son bon de sortie."

« J’ai trop fait confiance à certaines personnes »

Les deux autres ? "Quand un patron remercie des ouvriers, il n’est pas tenu d’expliquer en long et en large les raisons de sa décision dans la presse. Ce que je peux vous dire, c’est que Léoni avait des contacts ailleurs. Vu notre situation, il était préférable pour les deux parties de se séparer. Warlomont était, lui aussi, d’accord de mettre un terme à notre collaboration. Il a été inexistant au premier tour, de toute façon. Le club de Freylange veut se restructurer, préparer au mieux le deuxième tour, et cela demande de prendre des décisions telles que celles-là."

Comment Freylange, club qui ne faisait guère parler de lui, est-il devenu la risée du foot provincial en l’espace de quelques mois ? Michaël Gonry se le demande, lui aussi. "Personne ne comprend, y compris les joueurs. Un Kévin Huberty pensait venir prendre son pied footballistiquement à Freylange, il est loin du compte. Personnellement, j’ai repris la présidence il y a quatre ans à la demande de mon prédécesseur (Bertrand Picard). J’avais accepté parce que je suis un vrai Freylangeois et parce que j’ai joué au club toute ma vie. Mais mes obligations ne me permettent pas d’être présent au club sept jours sur sept. Si j’ai commis une erreur, c’est d’avoir trop fait confiance à certaines personnes. Beaucoup sont parties, au moins sept. Et je découvre encore des choses aujourd’hui, alors que nous ne sommes plus que cinq dans le comité. Quand j’ai commencé à demander des comptes à certains, ils ont fui comme des lapins. Ce sont ceux qui restent qui devront assumer la casse et réparer la machine. Il nous reste si peu de bénévoles que nous avons dû annuler l’allure libre prévue en janvier. Les temps sont difficiles et on fera tout pour se sauver, mais si on doit descendre, on le fera et on reconstruira. Même dans la difficulté, il ne faut jamais oublier que ce n’est que du foot amateur."

Du foot amateur, Freylange s’en est quelque peu éloigné ces derniers mois en promettant à certains garçons des primes pouvant atteindre les 100 € du point, hors fixe. Tout cela pour jouer le maintien en P1: le jeu n’en valait clairement pas la chandelle…