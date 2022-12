Deux Gaumais dans la jungle du Costa Rica

« Des fougères plus grandes que nous »

Après un prologue de 6 km le long de l’océan Pacifique, Bernard et Céline ont traversé le Costa Rica d’ouest en est, de la côte Pacifique à la côte caraïbe, enchaînant dans l’ordre 40, 37, 46, 37 et 27 km, le tout entrecoupé d’une journée de repos le 4e jour. "On en a pris plein les yeux, même si on n’a pas toujours profité des paysages, commente Bernard Rongvaux. Car on a parfois couru dans la jungle profonde. La végétation était surdimensionnée, avec par exemple des fougères plus grandes que nous. On se sentait tout petit et on devait deviner où on posait les pieds, dans des couloirs de végétation. On aussi franchi des sommets jusqu’à 2 900 m d’altitude dans la brume."

Coulées de boue et éboulement

Rayon altitude, l’aventurier gaumais, qui, en 2010, avait déjà fini une course en six étapes, la défunte Transaquitaine longue de 240 km, souligne aussi que "la première étape, on a parfois eu du mal à respirer. À 1 000 m d’altitude, on avait l’impression d’être au-delà de 3 000 m, en raison d’une chaleur très moite. Par contre, plus on grimpait, moindre était l’humidité et meilleure était la respiration. On a aussi traversé des coulées de boue et éboulements récents. La saison des pluies cause pas mal de dégâts. On a d’ailleurs été bien rincé par moments. Mais on n’a jamais eu de gros coups de mou. C’est passé comme une lettre à la poste pour tous les deux. Les séances de kiné du soir y étaient sans doute aussi pour beaucoup."

Pour la petite histoire, en 32 h et des poussières, Bernard a fini troisième sur cinq finishers, derrière les deux coureurs locaux, et Céline juste derrière lui.