Bouillon (11e, 0 v. ; 10 d.) La galère. Difficile de résumer autrement la saison des jeunes ardennaises. Un coach qui n’avait pas la carte en début de saison, des défaites 3-0 qui s’enchaînent et une motivation qui baisse au fil des semaines. Si la préparation avait été intéressante, dès que les choses sérieuses ont commencé, les Bouillonnaises, qui ont eu le malheur d’être versées dans la série B, ont souffert. Avec six points de retard sur l’avant-dernier, Bouillon, qui n’a pris que trois sets, devra espérer un miracle pour quitter la dernière place.

Promotion C

Athena (5e, 6 v. ; 3 d.) Seize points en neuf matches, c’est une unité de moins que l’an dernier à la fin du championnat. Les Salmiennes revivent et ont retrouvé une cohésion d’équipe qui faisait cruellement défaut l’an dernier. Le retour de Sonia Laurant a amené un plus. Et sans la défaite à La Roche, alors que les Nordistes menaient 0-2, le bilan serait encore meilleur.

Stabulois (7e, 5 v. ; 5 d.) Capables du meilleur comme du pire, les Stabuloises, qui ont perdu Éric Thilmant en cours de saison, ont parfois manqué de régularité. Mais le groupe du président Grosjean reste un élève prometteur qui est dans le temps pour égaler son bilan de l’an dernier

La Roche (9e, 3 v. ; 7 d.) Amputé de plusieurs éléments (grossesses, boulot), le groupe rochois savait qu’il serait compliqué de rééditer les exploits de la saison dernière. Mais La Roche est toujours capable de surprendre. Ce n’est pas Athena qui dira le contraire. Pouce levé aussi pour le mental des Rochoises, qui jouent depuis des mois dans une salle glaciale. Aberrant.

La Vierre (10e, 2 v. ; 8 d.)) Comme l’an dernier, La Vierre a réalisé un premier tour poussif. Si l’équipe a peu changé par rapport à l’an dernier, La Vierre a mal démarré et le doute s’est installé. Lors du dernier exercice, les Chestrolaises s’étaient réveillées après la trêve pour vivre un superbe deuxième tour. Alors, l’histoire va-t-elle se répéter cette année ?

Athus-Messancy (11e, 0 v. ; 11 d.) Apprentissage de la Promotion difficile pour les jeunes Sudistes. Mais elles ont au moins eu le mérite de percer la bulle en s’inclinant au tie-break face à La Vierre. Reste qu’il sera difficile d’éviter la lanterne rouge.