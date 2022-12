Il y a quelques semaines seulement, il a décroché le titre dans le championnat BMW M2 Racing Cup. Parallèlement à cette compétition sur circuit, notre homme dispute la Stellantis Rally Cup, une compétition qui regroupe des Peugeot 208 et des Opel Corsa Rally4 et qui comporte six manches dont la dernière à Spa qui compte pour deux courses.

Quatrièmes avant d’aborder ce dernier rendez-vous, Fred Caprasse et son copilote Frédéric Jacquemin comptaient bien y briller pour terminer la saison avec au moins une place sur le podium. "Notre objectif était d’aller chercher la deuxième place. Pour cela, il fallait aller vite et sans commettre d’erreur", confie le Tennevillois qui a atteint son but et décroché le premier accessit.

Double programme possible

Quelques heures après le rallye, une rumeur a toutefois circulé, selon laquelle la voiture de Griebel, le vainqueur, n’était pas conforme. Le déclassement logique du pilote allemand a permis à l’équipage de notre province de décrocher la palme. Un succès final qui ne doit rien à personne et qui couronne une superbe saison avec notamment une deuxième place au South Belgian Rally et une troisième au Luxembourg. "À chacune de nos apparitions, nous avons réussi un bon résultat, se félicite Fred. En abordant Spa, nous savions qu’il y avait un bon coup à jouer."

Quatrième de la Stellantis Cup pour sa première saison en rallye moderne en 2021, Fred Caprasse a donc franchi un fameux pas supplémentaire.

À la question de savoir de quoi sera faite la prochaine campagne, c’est encore un peu le flou. Le rallye reste une piste très probable pour le pilote tennevillois, d’autant que ce titre lui offre un test chez DG Sports au volant d’une Citroën C3 Rallye 2.

Les discussions se poursuivent aussi avec Bilia-Emond pour une nouvelle année en BMW Racing Cup. Enfin, en ce qui concerne les Legend Boucles, rien n’est encore décidé non plus à l’heure actuelle.