« Notre challenge: rester invaincu »

Non, on ne s’attendait pas à se trouver là. Mais on ne pensait pas non plus être dans le fond du tableau car on a une équipe où il y a des automatismes et des joueurs de qualité. On ne craignait pas la relégation.

Le titre devient-il un objectif ?

Pas du tout. On était déjà réticent à l’idée de monter en D3, alors en D2… Cependant, on a ce petit challenge de rester invaincu le plus longtemps possible. Maintenant, on a affronté toutes les équipes. Il y en a quelques belles, mais on n’a pas été impressionné non plus même par celles qui nous talonnent.

Y a-t-il si peu de différence entre la nationale et l’échelon provincial ?

C’est essentiellement au niveau du rythme. En D3, on joue à fond durant 50 minutes. On doit se faire remplacer pour souffler parce que c’est vraiment à fond la caisse. On croise aussi des joueurs plus techniques qu’en P1.

À Tintigny, il y a un gros noyau. Pas frustrant de ne pas être de tous les matches ?

Non. C’est même un avantage parce que tout le monde n’est pas tout le temps disponible. On vient quand on est disponible. Il n’y a pas vraiment de pression car on sait qu’il y aura des joueurs au rendez-vous. L’objectif premier tient avant au plaisir de se retrouver le vendredi soir.

Le BAT 81, c’est donc une vraie histoire de potes ?

En effet, il y a six ans, quand on a créé l’équipe, c’était avant tout pour se retrouver. On avait tous évolué en équipes de jeunes à Virton et on avait pris d’autres trajectoires. Depuis lors, d’autres joueurs sont venus nous rejoindre et tout se passe bien.

En D3, y a-t-il une différence de jeu entre les équipes luxembourgeoises et les autres ?

Difficile à dire. On a affronté Etalle et Bastogne qui attendent derrière et partent en contre-attaque. Face aux équipes du haut de tableau, on a plutôt joué à l’arrière.

Avoir une petite salle, c’est un avantage ?

On y est habitué et pour les équipes qui viennent, cela peut être embêtant en effet. Par contre, je n’ai pas le sentiment que l’inverse soit vrai. On n’est pas spécialement en difficulté dans des salles plus grandes.