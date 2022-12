Melreux (1er, 10 m – 8 v – 0 d – 2 n: 24 pts) Ce premier tour aurait pu prendre une tournure catastrophique suite au problème cardiaque rencontré par Michaël Louche à l’occasion du déplacement à La Louvière. À trois l’équipe avait sauvé un point malgré une situation psychologique particulière. Le titre et la montée en nationale 3 se jouera face à la formation d’Ans. Un match nul avait sanctionné le match aller. Melreux est bonne voie pour remonter.

Distinction

Dinez A (5o, 10 m – 3 v – 3 d – 4 n: 20 pts) Une seule fausse note dans ce premier tour, la lourde défaite face à Manage B lors de la dernière journée. Pour le reste, un parcours très intéressant avec deux défaites par le plus petit écart et un magnifique match nul face au futur champion, l’EBS B.

Satisfaction

Marloie A (7e, 10 m – 4 v – 6 d – 0 n: 16 pts) Un début de saison presque parfait mais les quatre dernières journées se sont soldées par autant de défaites. Il faudra se reprendre lors de l’entame du deuxième tour pour ne pas se mettre en difficulté. Trois points d’avance sur le dixième, c’est bien mais c’est peu à la fois.

Dinez B (9e, 10 m – 3 v – 6 d – 1 n: 17 pts) Deux points d’avance sur le premier barragiste, la deuxième équipe de Dinez va devoir cravacher pour aller chercher son maintien. Mais on retiendra à leur décharge aussi le nombre impressionnant, six, de rencontres perdues sur le plus petit écart (9-7). Notons encore le 35/39 individuel de Paul Romero.

En échec

Centre-Ardenne A (10e, 8 m – 2 v – 5 d – 1 n: 15 pts) Trois points qui tombent du ciel lors de la dernière journée avec le forfait de Manage B, deuxième au classement. Cela permet de terminer au même niveau de Falisolle qui est en position de maintien. Autant dire que tout reste possible pour aller chercher le sauvetage en fin de saison.

Tenneville (10e, 10 m – 2 v – 8 d – 0 n: 14 pts) Il manque un premier joueur pour tirer cette équipe vers le haut. On pensait Manu Lonnoy, habitué à ce niveau, pouvoir jouer ce rôle, mais ce n’est actuellement pas le cas. Émile Foguenne assume son rôle de quatrième joueur mais il faudra compter sur toute l’équipe pour aller chercher un maintien qui est loin d’être acquis.

Bouillon A (11e, 10 m – 2 v – 7 d – 1 n: 15 pts) Sans doute la mauvaise surprise de ce premier tour. On voyait cette équipe de Bouillon jouer le Top 5 et la voilà en mauvaise posture avec deux points de retard sur la première équipe sauvée. La blessure de Philippe Brasseur et le faible rendement de Bastien Hennon expliquent cette situation compliquée mais pas désespérée.

Sélange A (11e, 10 m – 1 v – 8 d – 1 n: 13 pts) Un succès 10 à 6 face à Gembloux lors de la dernière journée pour une première et unique victoire, mais un espoir toujours présent. Pour arriver à leur fin, les Sélangeois devront se mettre au niveau de Stéphane Chouquard.