Maxime Monfort: « J’attends la première victoire d’Arnaud en WorldTour »

Oui car il s’agit d’aller de l’avant. Malgré la relégation, tous nos sponsors ont suivi (NDLR: Le retrait de Soudal et son remplacement par Dstny étaient actés de longue date). De par notre position actuelle, avec notre licence ProTour, à l’instar des Alpecin l’an passé, nous continuerons à avoir accès à toutes les courses. (NDLR: Lotto repart en 19e position, juste derrière les 18 WorldTour et devant Israël). Mais pour le staff comme pour les coureurs, les données sont simples: Lotto doit réintégrer le WorldTour en 2026.

Avec près de 7000 pts (6866) au compteur, la campagne 2022 n’a pourtant rien de déshonorant. Au contraire, vous totalisez bien davantage que cinq autres formations reparties pour trois ans dans le WorldTour…

Oui. Et c’est frustrant, bien entendu. Mais on connaissait les règles du jeu. Par contre, précédemment, on n’a peut-être pas pris suffisamment la mesure de ce nouveau règlement. L’année 2021, avec le Covid, et l’annulation de bon nombre d’épreuves majeures nous ont été très préjudiciables alors que 2022, c’est vrai, reste comme une campagne très aboutie.

Par la grâce d’un néophyte, Arnaud De Lie qui, à lui seul, a engrangé le tiers des points de l’équipe, 2268 exactement pour 791 par exemple à Tim Wellens et 726 à Caleb Ewan. Vous vous y attendiez ?

Certainement pas en début de saison… Il est clair que nous attendions davantage de Caleb, mais ce dernier n’a pas été verni ces derniers temps (NDLR: fracture de la clavicule au Tour, notamment). D’un autre côté, ce qu’a accompli Arnaud tient de l’extraordinaire. C’est juste exceptionnel. N’oubliez pas que c’est un gamin de vingt ans. Il remporte neuf victoires et finit 6e au ranking mondial. Sans compter qu’avec un peu plus de réussite, il aurait pu en aligner d’autres.

Cette relégation n’a, toutefois, pas été sans conséquence. Le boss du team, John Lelangue, est parti. Et n’est toujours pas remplacé ?

La formation est toujours à la recherche d’un nouveau CEO, ce qui me donne ainsi qu’à tous mes collègues des responsabilités supplémentaires, mais comme dit précédemment, le plus important tient dans le fait que les sponsors sont restés fidèles et que sur le plan financier, cette nouvelle situation n’impacte pas les vingt-six coureurs du team (NDLR 29 en 2022). Pour ma part, je continue à assumer avec plaisir mes tâches de directeur sportif et de responsable de la performance en compagnie de Nikolas Maes.

Avec le retraité Philippe Gilbert, Tim Wellens, en partance pour UAE, a opté pour d’autres horizons. Déçu ?

Assurément, ce sont deux figures majeures qui nous quittent. Philippe, je le connais depuis toujours. À six mois près, nous avons le même âge. Il nous a pourtant bien aidés encore cette année. Tim, lui, s’en va chez UAE et Pogacar, l’une des toutes grosses écuries du peloton. Tim a 31 ans et il n’a jamais connu d’autre team. C’est normal qu’il veuille aller voir ailleurs.

Par contre, Caleb Ewan est resté. Vous ne craignez pas une rivalité, une guerre des chefs entre l’Australien et votre prodige ardennais ?

(Rire). Figurez-vous que comme d’autres, sans doute, cette crainte m’a effleuré l’esprit au cours même de cette année. Mais pour les avoir dirigés tous deux à Fourmies (NDLR: victoire d’Ewan, chute de De Lie), je peux vous dire qu’il n’existe pas la moindre rivalité entre nos deux sprinters.

Pour sa première saison, Arnaud a disputé cinq épreuves du WorldTour. Il a également participé à quatre épreuves par étapes. Doit-il s’attendre à un programme plus lourd en 2023 ?

Arnaud a signé un nouveau contrat de deux ans, contrat forcément revalorisé, chez Lotto. Il connaît la maison. Il sait qu’on ne va pas, qu’on ne veut pas brûler les étapes. Mais qu’on va tenir compte de ses qualités et de sa progression. Ce sera donc plus costaud en 2023, avec davantage de tours où il ira à la chasse aux étapes, avec l’espoir surtout de fêter le plus tôt possible son premier succès en WorldTour.

Le Lescheretois pourrait-il être l’invité surprise au Tour ou à la Vuelta puisque Lotto a renoncé à sa participation au Giro ?

J’espère bien qu’il aura l’occasion un jour ou l’autre de se distinguer sur ces épreuves mythiques, mais ce ne sera pas pour l’année prochaine.

Axel, le frère aîné d’Arnaud, lui aussi, a signé un contrat de deux ans chez Lotto, mais dans l’équipe B. Cinquante ans après les De Vlaeminck, les De Lie vont-ils à leur tour s’installer dans le cénacle du cyclisme professionnel ?

J’avoue ne pas connaître suffisamment les capacités physiques de l’aîné, mais je suis certain que sa présence peut être très bénéfique pour le cadet. Axel a eu raison de saisir cette opportunité. Il lui faut maintenant travailler et surtout montrer ses qualités. De la sorte, il n’est nullement exclu de le voir aux côtés d’Arnaud lors d’une course ou l’autre.

Actuellement, tout le peloton a repris le collier. Pour vous aussi, dans votre mission, c’est une période essentielle de l’année ?

Pour un coureur, en général, la période de vacances se situe de la mi-octobre à la mi-novembre. De notre côté, novembre est sans doute le mois le plus chaud. Nous avons déjà réuni les troupes: nous étions 80 à Vayamundo où nous avons passé trois journées.

Vos temps libres vous permettent toutefois de briller en trails, comme en témoigne votre brillante troisième place sur les 70 km d’Olne – Spa – Olne ?

(Rire). Cinq semaines plus tard, je suis toujours cassé. Mais j’ai besoin de ces expériences d’autant que j’enfourche de moins en moins mon vélo.