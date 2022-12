Aye A, N1 (9e, 10 m - 3 v – 5 d – 2 n: 18 pts) Pas évident de rebondir après avoir touché de si près à la Superdivision. Dans une série Nationale 1 fusionnée et d’un niveau largement supérieur, les Godîs s’en sortent avec les honneurs. "On espère que le retour en forme de Julien (Martin) va nous permettre d’assurer le plus rapidement notre maintien", analyse Jean-Marc Raiwet, le responsable sportif. Ce mercredi, les Famennois accueillaient la Villette Charleroi pour un match qui avait été remis. L’occasion d’un dernier exploit avant la trêve ?

Satisfaction

Libramont A, N3 (8e, 11 m - 3 v – 5 d (1 fft) – 3 n: 19 pts) Deux unités d’avance sur le premier descendant, Libramont regrettera le point perdu suite au forfait à Gullegem C. Il y a toujours ces problèmes de sélection avec pas moins de onze joueurs différents déjà alignés. La bonne nouvelle étant le retour de Damien Robert avec onze victoires en quatre rencontres. De bonne augure pour la suite de la saison.

Virton A, N2 (9e, 11 m - 2 v – 7 d – 2 n: 17 pts) Un seul point d’avance sur le premier descendant, les Virtonais vont devoir élever leur niveau de jeu pour s’en sortir. Non pas la première paire où l’on retrouve le duo El Hakem-Lemaitre en alternance et Taparelli mais bien les troisièmes et quatrièmes joueurs. Charles Marquis s’est imposé à quatre reprises pour cinq à son coéquipier, Denis Nguyen. Insuffisant.

En échec

Aye B, N2 (11e, 10 m - 0 v – 10 d – 0 n: 10 pts) Les départs de deux éléments allaient engendrer à coup sûr une saison compliquée. Dix rencontres, dix défaites, on voit mal comment l’équipe pourrait éviter la culbute en Nationale 3. Reste déjà à prévoir la saison prochaine et trouver des équipiers au duo Legrand-Petitjean pour rapidement rejouer les premiers rôles.