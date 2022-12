Simon Bizimana peut partir le cœur léger

Dimanche, Neufchâteau a alterné le bon et le moins bon, comme en début de match où Waregem imposait sa loi dans la raquette. "Nous aurions pu nous écrouler après nos dix mauvaises premières minutes, mais nous avons su revenir, souligne Simon Bizimana. Idem en fin de match. Quand Waregem arrache la prolongation sur le buzzer, tu prends un coup sur la tête. D’autant plus que nous défendons bien. Je ne sais toujours pas comment le ballon peut arriver dans les mains du gars de Waregem. Nous étions un peu abattus, mais il restait encore cinq minutes. Nous avons bien défendu par séquence et nous avons mis du cœur à certains moments. C’est le principal. Nous savons que nous avons un désavantage physique, mais nous savons que nous pouvons le compenser avec de l’envie. C’est ce que nous avons essayé de faire ce dimanche et cela a marché."

Le basket, pas sa priorité à Ottawa

S’il a débuté ses examens ce mardi, Simon Bizimana ne restera plus longtemps en Belgique. Le 02 janvier prochain, le Chestrolais s’envolera pour Ottawa afin de suivre ses études. Il devrait rentrer en Belgique à la fin du mois de mai. "Ce que j’ai ressenti en préparant mes affaires pour la dernière fois dimanche matin ? Franchement, je n’y ai pas trop pensé. Avec le Covid, j’ai déjà eu l’habitude de rester de longs mois sans jouer au basket, indique Simon Bizimana. Je n’avais vraiment pas de sentiment particulier. Ce que je peux souhaiter à Neufchâteau pour la deuxième partie de saison ? Encore plus de victoires. Je pense que l’équipe peut vraiment se qualifier pour les play-off. Une défaite dimanche aurait rendu les choses plus compliquées, mais ici, cela reste possible. Et même si nous sommes dans le deuxième groupe, le but sera de tout donner pour n’avoir aucun regret en fin de saison."

Pour Simon Bizimana, le basket ne sera toutefois plus la priorité dans les mois à venir. "Je sais qu’il y a une équipe universitaire à Ottawa et que le niveau doit être bon, mais je n’ai pas envie de me mettre de contraintes par rapport au basket, confirme Simon. J’aimerais vraiment bien voyager et voir du pays pendant mon séjour là-bas. J’ai plusieurs choses en tête donc le basket ne sera pas la priorité."