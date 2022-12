Pas du tout. Je pratique le cyclo-cross juste pour rester en condition. Il est vrai que j’ai signé quelques résultats très intéressants, mais j’ai fait l’impasse sur l’avant-dernière manche et ai très vite renoncé dimanche. À Waremme, le terrain était hyper-gelé. Je suis déjà passé à côté de la catastrophe au cours de la reconnaissance.

Vous allez entrer dans votre quatrième année chez les espoirs, la troisième chez Mini Discar, le team de Grégory Habeaux. Avec quelles ambitions ?

Je ne me fixe plus d’objectif précis. Désormais, le vélo, c’est le plaisir, avant tout. C’est essentiel pour mon hygiène de vie, mais je m’entraîne juste entre six et sept heures par semaine. Je suis une formation de mécanicien vélo en cours du soir et je suis employé à mi-temps comme vendeur mécanicien chez Bike4All à Neufchâteau.

Vous êtes donc le coéquipier d’Axel De Lie ?

Exactement. Mais pas chez Lotto (rire).

En tant que Rosiérois, vous êtes presque voisin des Lescheretois. Mais aussi un de leurs compagnons de sortie. Sur le vélo, bien sûr…

C’est vrai. J’ai la chance de pouvoir rouler fréquemment en compagnie des deux frères. Un entraînement avec Arnaud, c’est toujours enrichissant. J’apprends énormément à ses côtés.

Arnaud ne vous lâche-t-il pas en cours de route ?

Non, non, mais souvent, ça se termine par un sprint et là, il n’y a jamais de surprise.

Un vœu pour 2023 ?

Gagner en régularité. Je ne parviens pas à m’expliquer pourquoi je suis au top un jour, mais dans le dur vingt-quatre heures plus tard.