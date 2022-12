Toutefois, dans une interview au "Nieuwsblad", Kurt Van de Wouwer, manager du team, note que dans la foulée de son stage en Espagne, le Lescheretois disputera la Classica Communitat Valenciana (21 janvier) avant d’aligner Marseillaise (29 janvier) et Étoile de Bessèges (du 1 au 5 février).

Plus tard, on devrait le voir à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, mais aussi sur deux des monuments, à savoir Milan – Sanremo, le 18 mars, et Paris – Roubaix, le 9 avril.

Van de Wouwer confirme qu’Arnaud ne participera ni au Tour ni à la Vuelta. Par contre, il devrait découvrir les routes de Paris-Nice, du 5 au 12 mars.

On le voit: le menu présenté au prodige ardennais s’annonce autrement musclé qu’en 2022.