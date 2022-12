Non, non. Je suis rentré samedi matin vers 7 h. J’avais bien dormi dans l’avion, donc, j’avais envie d’aller au match. Et je suis quand même rentré un peu à la maison pour voir la famille avant d’aller au basket.

On imagine que vous auriez préféré une autre issue que cette grosse défaite ?

Clairement, mais c’était quand même bon de pouvoir revenir jouer ici. Nous n’étions pas dedans, nous n’avions pas très bien joué et nous avons manqué d’agressivité en défense. Verviers mérite sa victoire.

Vous suivez les résultats de votre équipe depuis la Caroline du Nord ?

Oui, je suis quand même. Je sais quand Neufchâteau gagne et perd. Je ne connais pas le classement par cœur, mais je sais que Verviers est une équipe qui se trouve dans notre zone, tout comme quatre ou cinq autres écuries.

Vous n’aviez plus vu un joueur de Neufchâteau depuis août. Pas trop dur de se remettre dans le bain ?

C’est vrai que je suis parti le 14 août. J’ai suivi quelques entraînements en début de préparation avec Neufchâteau B. J’ai aussi joué le premier match de Coupe AWBB. J’ai quand même suivi une grosse dizaine de séances, donc les systèmes, je les avais dans un petit coin de la tête. Nicolas Sturam et Romain Duquenne m’ont expliqué rapidement les manières de jouer. Et j’ai quand même eu pas mal de temps de jeu même si j’ai rapidement pris les cinq fautes. Je peux vous dire que cela siffle bien plus vite en Belgique que dans mon université aux États-Unis.

On peut s’attendre à vous revoir cette saison avec le maillot de Neufchâteau ?

En théorie, non. Je redécolle le 3 janvier et je ne rentrerai pas avant la fin du mois de mai. À moins qu’un match soit décalé pendant la saison, je ne pense pas que je jouerai encore cette saison.

Comment se passe la vie aux États-Unis ?

Cela se passe plutôt bien. Je ne cache pas que le début a été assez compliqué, mais je commence à prendre mes marques. Et puis, désormais, je suis devenu bilingue. Je ne l’étais pas du tout en partant là-bas. Et je ne vous dis pas l’accent. Les mecs là-bas, ils parlent super vite. Cela n’a rien à avoir avec la langue que tu parles à l’école. Après, je ne suis pas le seul francophone dans l’équipe, nous sommes plusieurs, donc c’est plus facile pour l’intégration. J’ai aussi un autre provincial avec moi, Léo Arnould.

« Ce qui me manque ? La famille, les amis et la nourriture »

Des choses vous manquent de la Belgique ?

Ma famille et mes amis évidemment. Et tout ce qui tourne autour du basket. Là, tu joues et puis tu remontes dans le bus parce que les trajets sont assez longs. Passer boire un verre dans une buvette, ils ne connaissent pas là-bas. La nourriture me manque aussi.

Expliquez-nous comment se passent vos journées là-bas…

C’est simple, j’ai du basket tous les jours. J’ai souvent une heure ou deux de cours le matin et puis, j’ai des séances de muscu en matinée et en après-midi. Et puis, la fin de journée, c’est du basket. Nous avons des entraînements qui peuvent parfois durer trois heures. Bref, je n’ai pas vraiment le temps de m’ennuyer. Mais je ne regrette rien, c’est vraiment une belle expérience à vivre. Et même sans le basket, cela m’aurait plu de partir un an pour une seconde rhéto. Mais avec le basket, c’est évidemment encore mieux. Je suis gagnant des deux côtés.

Avec toutes les séances de musculation que vous avez, vous avez pris du muscle ?

Pas spécialement. Ce n’est pas vraiment de la musculation au sens propre, c’est surtout du stretching. Mais bon, cela amène un vrai plus évidemment.

On imagine que vous avez progressé depuis votre arrivée là-bas ?

Clairement. Je suis devenu un meilleur joueur. Au niveau du shoot, je suis plus efficace. J’estime que j’ai aussi une meilleure vision du jeu maintenant que voilà quatre mois. Nous n’avons pas une équipe très grande et tout le monde joue un peu partout, mais la majeure partie du temps, j’occupe les postes 1-2 ou 3. Là où je me sens le mieux.