Coup de tonnerre à Freylange : Warlomont, Léoni et Vitali s'en vont !

La situation de Freylange est de plus en plus délicate. Alors que le noyau était déjà très étriqué et malgré l’arrivée d’Amar Duracak, trois joueurs ne seront pas là en 2023. Kevin Warlomont, Alex Vitali et Mickaël Léoni ne porteront plus la vareuse de Freylange, ils l’ont annoncé au groupe mardi. Les joueurs et le club se sont quittés d’un commun accord, affirment ces joueurs.