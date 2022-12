Arnaud Mouaffo apprend beaucoup au contact de Vukovic

En allant s’imposer à l’Union Liège samedi, Arlon a terminé l’année en beauté. Une victoire qui était indispensable pour les Arlonais. D’autant plus que Liège B s’est également imposé. "Cela nous donne un bilan de trois victoires à la trêve. C’est satisfaisant, juge Arnaud Mouaffo. Nous aurions pu viser plus haut car nous avons laissé filer des matches que nous aurions pu gagner, mais ce bilan nous permet d’envisager sereinement le maintien. Avec six victoires, cela devrait être bon. Et nous savons les matches qu’il faudra prendre au deuxième tour."