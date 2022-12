BILAN D3| Marloie: Zéro défaite après 11 journées, zéro victoire ensuite

Jaa et sa bande espéraient vivre un dimanche de rêve. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Le club a, certes, réalisé la recette de l’année (750 spectateurs), mais cette date du 13 novembre marquera le début du déclin des hommes du président Hérion. C’est bien simple, depuis cette date, Marloie n’a plus engrangé la moindre unité: 0 sur 12 contre Rochefort, Mormont, Raeren et Meix-devant-Virton… sans inscrire le moindre but ! Une piètre série entrecoupée d’un match arrêté contre Durbuy. Les joueurs marlovanais tenaient pourtant le bon bout, ce soir-là: ils menaient 3-2 face à des Durbuysiens réduits à dix et venus sans remplaçant. Mais le succès qui se dessinait risque fort de se transformer en défaite 0-5 sur tapis vert, en raison des propos racistes tenus par l’un ou l’autre supporteur à l’égard des joueurs durbuysiens. Un couac extra-sportif dont le club se serait bien passé, après l’affaire des lignes trop larges contre Sprimont, la bagarre entre "supporteurs" contre Rochefort et les soucis d’éclairage contre Meix-devant-Virton.

Coleader avec le plus grand nombre de buts marqués après onze journées, Marloie est retombé au huitième rang en cette fin d’année, avec la cinquième moins bonne attaque de la série. Il était donc temps que la trêve arrive. Avec 23 unités après 15 matchs, Marloie compte un point de plus que l’an passé au même moment. Le bilan d’ensemble reste donc correct, mais Marloie devra absolument gagner en constance, tant sur le terrain qu’en dehors, pour se mêler à la lutte pour un Top 5 qui n’est qu’à trois longueurs.

Ce qui est sûr, c’est qu’aucun Marlovanais ne battra les 21 buts de Patrick Pratz de la saison passée: aucun joueur n’en a inscrit plus de quatre jusqu’ici…